21.03.2018

Gebhard: Werke in München

Ausstellung imInfopoint

Der Künstler Ludwig Gebhard lebte viele Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 2007 in Landsberg. Nicht nur in der Lechstadt, sondern auch in seinem Geburtsort Tiefenbach in der Oberpfalz hat er künstlerische Spuren hinterlassen.

In Landsberg führt seine Witwe Conradine Gebhard eine Galerie und verwaltet sein nicht gerade kleines Vermächtnis mit einer großen Zahl an Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Radierung, Linolschnitt, Lithografie, dazu Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien. In Tiefenbach hat die Gemeinde schon zu Lebzeiten Gebhards und in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler in der dortigen Alten Schule das „Museum Ludwig Gebhard“ eingerichtet. In dem mittlerweile gründlich sanierten Haus wird ein repräsentativer Überblick über das malerische und grafische Schaffen von Ludwig Gebhard als Dauerausstellung gezeigt. Neben vielen Bildern und Skulpturen sowie einer großen Wandmalerei sind dort in Vitrinen auch Künstlermappen, Bücher und Veröffentlichungen in Kunstmagazinen zu besichtigen. Diesem Museum und dem damit verbundenen Künstler Ludwig Gebhard widmet der Infopoint „Museen und Schlösser in Bayern“ in München eine zweimonatige Ausstellung.

Auf sieben Fahnen werden Leben und Arbeit des Künstlers sowie die Entstehung des Museums in Tiefenbach dargestellt. Begleitend dazu sind Arbeitsmaterialien und Ausstellungskataloge aus mehreren Jahrzehnten sowie Bilder des Künstlers bei der Arbeit zu sehen. Es werden zwei Kurzfilme gezeigt - Titel „Die Kunst war mein Leben“ und „Ludwig Gebhard führt durch sein Museum“. (löbh)

Ludwig Gebhard in Tiefenbach wird ab Mittwoch, 28. März, bis einschließlich Dienstag, 26. Mai, in den Räumen des Infopoints „Museen und Schlösser in Bayern“ in München, Alter Hof 1, vorgestellt. Bei der Vernissage am Dienstag, 27. März, um 16 Uhr sprechen nach einem Grußwort der Infopoint-Leiterin Sabine Wieshuber Tiefenbachs Bürgermeister Ludwig Progler und die Chamer Kulturreferatsleiterin Bärbel Kleindorfer-Marx. Künstler Reinhard Fritz spricht über Ludwig Gebhard. Öffnungszeiten des Infopoints sind Werktage von 10 bis 18 Uhr.