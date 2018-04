vor 36 Min.

Gedenken an die Befreiung der KZ-Lager

Landtagspräsidenten Barbara Stamm spricht in der Welfenkaserne bei Landsberg. Auch einige Überlebende waren vor Ort.

Von Stephanie Millonig

„Sie haben uns alles genommen. Auch die Seele.“ Dieses Zitat des KZ-Überlebenden Uri Chanoch stellte Barbara Stamm an den Beginn ihrer Rede bei einer Gedenkveranstaltung, die heute Vormittag in der Untertageanlage der Welfenkaserne bei Landsberg stattfand. Die Präsidentin des Landtags sprach die Worte im Gedenken an die Befreiung der KZ-Häftlinge in den Außenlagern des KZ Dachau am 27. April 1954 durch die Amerikaner.

Neben zahlreichen Politikern und Honoratioren waren auch wieder einige Überlebende in die Bunkeranlage gekommen. Für sie sprach Bernard Marks aus Sacramento, der im September 1944 nach Kaufering gekommen war.

