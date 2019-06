12:05 Uhr

Gefährliches Kunststück: Junger Dießener stirbt bei Unfall mit Motorrad

Ein 22-Jähriger aus Dießen geriet auf der B2 bei Pähl in den Gegenverkehr. Wie es zu dem Unfall kam.

Von Thomas Wunder

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Dießen ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B2 bei Pähl ums Leben gekommen.

Mit zwei Autos kollidiert

Wie die Polizei meldet, fuhr der junge Mann am Freitag um 7.48 Uhr auf der zweispurigen Fahrbahn nach der Einmündung bei Pähl auf der linken Seite über einen längeren Zeitraum mit einem sogenannten „Wheelie“. Beim Aufsetzen des Vorderrades verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zunächst mit dem Auto einer 20-Jährigen aus Murnau und anschließend mit dem Wagen eines 49-Jährigen aus Murnau.

Der Kradfahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der 49-Jährige Autofahrer wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 28.500 Euro.

