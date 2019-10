31.10.2019

Gefeierter Rockstar

Habib Koité ist auf Europatournee

Von Jörg Konrad

Habib Koité ist in seiner Heimat ein gefeierter Rockstar. Rock‘n Roll in Mali ist ebenso wie Rock‘n Roll in der westlichen Welt eine Art von Volksmusik. Und da in Zeiten der Globalisierung die verschiedenen Kulturen unserer Erde, trotz manch gegenläufiger Bestrebung, immer mehr zusammen rücken, klingt die Musik der Kontinente zwar nach wie vor verschieden, aber deren Wirkung ist weltweit ähnlich: Die Songs werden auf den Straßen gesungen, gepfiffen, gedownloaded, sie bestimmen den Alltag nicht nur der jugendlichen Bevölkerung und werden mit großem Enthusiasmus auch an fernen Orten zur Kenntnis genommen.

So ist der Freudentaumel groß, wenn Hubert von Goisern in Afrika gastiert, die Rolling Stones (vor handverlesenem Publikum) in China auftreten, oder eben wenn Habib Koité und seine Band Bamada, wie am Samstagabend, im Landsberger Stadttheater zu Gast sind.

Gitarrist und Sänger Koité und seine Mitmusiker befinden sich derzeit auf Europatournee. Auf ihrer Reise durch Frankreich, Österreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland haben sie ihr neustes Album „Kharifa“ im Gepäck, das zur zivilisatorischen Geschlossenheit nicht nur innerhalb ihrer zerrissenen Heimat Mali aufruft.

Koité und seine Begleiter verlassen sich musikalisch natürlich auf die instrumentalen Farben, Klänge und Rhythmen ihres Landes. Zudem spürt man die Einflüsse, die sie im Laufe ihrer Entwicklung aufgenommen haben. Westliche Popmusik, Funk, Jazz und Reggae spielen eine wichtige Rolle in der Biografie des Sängers und Gitarristen. Doch stehen all diese Stile nicht einzeln abrufbar nebeneinander. Koité gelingt es, aus vielen verschiedenen Zutaten eine homogene Musik zu gestalten, die vor allem live mitreißt, das Publikum emotional begeistert, sodass auf den Rängen schon vor der Pause Partystimmung aufkommt.

Zeremonienmeister Koité, der genau um die Wirkung seiner vom Groove betonten Kunst weiß und als Meister der Dramaturgie jeden Saal auf Verlass zum brodeln bringt, fühlt sich selbst den Griots zugehörig. Diese gelten in Westafrika nicht nur als singende Geschichtenerzähler. Sie sind so etwas wie traditionelle Wissensvermittler, Poeten, die Vergangenes übermitteln und dadurch die Tradition in die Jetztzeit übersetzen. Man könnte sie auch als Bewahrer einer gewesenen Zeit bezeichnen, die aber trotz allem, oder vielleicht gerade deshalb, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Gegenwart stehen.

Dazu bedient sich ein Charismatiker wie Habib Koité der emotionalen und suggestiven Kraft der Musik. Und was wirkt hier stärker als die Magie perkussiver Akzentuierungen? Das Trommeln gilt als Weltsprache des Rhythmus und diese wiederum spiegelt den Puls von Generationen wider. Überlagernde, unterschiedliche Metren, harsche Synkopierungen, spontane Akzentuierungen sind zugleich auch immer physische Herausforderungen, die nicht selten rituellen Charakter haben. Es ist wie der große archaische Strom der Menschheit, der auch in der Band Bamada zu magischem Klang wird und im Publikum die unterschiedlichsten Bewegungsabläufe auslöst.

Koité spielt über diese Trommelprozessionen seine melodischen, oft in leichter Veränderung immer wiederkehrenden Gitarrenfiguren. Er gibt so der Musik etwas unablässig Fließendes, das immer durch eine positive Grundstimmung wirkt. Seine Lebens- und Landesgeschichten singt er mit warmer, wenn nötig auch mit rauer und fordernder Stimme und macht somit deutlich, dass er zu recht auch als Botschafter der Weltmusik ganz allgemein und seines Heimatlandes Mali im Speziellen zu sehen ist.

