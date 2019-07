vor 31 Min.

Gegensätze ziehen sich an

Das Ehepaar Ulrike Gerd Hartmann und Johannes Hofbauer stellt aus. Es ist ein Stelldichein von Kettensäge und Pinsel

Von Nuë Ammann

Man könnte von Gegensätzen sprechen, die sich anziehen, oder auch davon, welchen Reiz eine Überraschung bietet. Denn beides wird derzeit im Dießener Taubenturm deutlich im Rahmen der Ausstellung von Johannes Hofbauer und Ulrike Gerd Hartmann. Ihr Titel „Bewegte Momente“ spielt dabei weniger inhaltlich eine Rolle als formal, dies jedoch auf ungewöhnliche Art und Weise. „Er bewegt schwere tote Bäume, sie bevorzugt leichtes Papier und Leinwand. Er benutzt kräftiges Werkzeug und Kettensäge, sie schwingt leicht und filigran den Pinsel und Farbstift“. So beschreibt das Künstlerehepaar seine Arbeitsweisen.

Ulrike Gerd Hartmanns Bilder sind in ihren Aussagen und im Duktus kraftvoll und energiegeladen. „Spielerische Themen“ und „tanzende Linien“ liegen ihr am Herzen, erzählt sie anlässlich der Eröffnung. Mit und aus dieser zentralen Kraft scheint sie auch zu arbeiten, entschieden, voller Schwung und von positiver Sichtweise getragen. „Ich thematisiere gerne das Schöne im Leben und freue mich, wenn meine Arbeiten Leichtigkeit in die Räume der Menschen tragen, die ein Bild erwerben.“ Ulrike Gerd Hartmann hat einen ganz eigenen Zugang zur Malerei gefunden, der Linien und Farbflächen weniger als Setzungen und Fixierungen definiert, sondern als illustrierte Bewegung, die mal über die Leinwand gleitet, mal in vielen Schichten in die Tiefe taucht. Der Mensch und seine Emotionen stehen dabei immer im Mittelpunkt, gerade auch dann, wenn sie ihren Gemälden Gedichte wie Haikus als Inspiration zugrunde legt.

Für Johannes Hofbauer besteht der besondere Reiz seiner Arbeit darin, „mit einem so rabiaten Werkzeug wie der Kettensäge ganz feine Sachen herauszuarbeiten“. Das Know-how hat er durch eine Drechslerausbildung, das Studium an der Fachhochschule für Design in Hildesheim und den Besuch der Meisterschule in Hannover erworben. Dennoch gibt es viele Aspekte in seiner künstlerischen Arbeit, die allein durch seine jahrelange Erfahrung ermöglicht werden.

So verleiht er seinem Holz nicht nur eine neue statische Form, sondern vielmehr neue Beweglichkeit. Aus starren Baumstämmen und Ästen werden flexible Figuren, die sich um sich selbst ringeln, Bögen formen oder zu Reif-Skulpturen werden, die in sich gewendet werden können. Aber auch untrennbare, aus einem Holzstück geschnittene, dennoch aber zweiteilige Objekte, die es erlauben, ineinander verdreht oder verschoben zu werden.

ist die Ausstellung „Bewegte Momente“ im Taubenturm in Dießen noch bis Sonntag, 7. Juli, jeweils am Wochenende zwischen 12 und 18 Uhr.

