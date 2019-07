vor 45 Min.

Geisterfahrer: 83-Jährige stirbt

Ein 87-Jähriger fährt auf der linken Fahrspur frontal in entgegenkommendes Auto. Die 83-jährige Beifahrerin stirbt, fünf Menschen schwerst verletzt.

Schwerer Unfall bei Bad Wörishofen. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, sind schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagvormittag auf der Autobahn A 96 in Fahrtrichtung München ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 87-Jähriger gegen 10.37 Uhr als Geisterfahrer entlang der Mittelleitplanke auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs.

Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen kollidierte der Falschfahrer frontal mit dem Auto einer Familie. Die Eltern (58 und 35 Jahre alt) und die zwei Kinder (vier und fünf Jahre alt) wurden – wie auch der Unfallverursacher – schwerst verletzt und schwebten gestern nach Auskunft der Polizei teils immer noch in Lebensgefahr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Familie gegen ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrerin unverletzt blieb.

Für die Beifahrerin des 87-Jährigen, eine 83-Jährige, kam laut Polizei jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Im Einsatz waren unter anderem drei Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen sowie die Feuerwehren aus Bad Wörishofen und Türkheim. Das Auto des 87-Jährigen und das der Familie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 50000 Euro.

Insgesamt war die Autobahn fünf Stunden lang gesperrt. Der Rückstau reichte teils bis zur Anschlussstelle Mindelheim. Auf einer Strecke von etwa 5,5 Kilometern ging nichts mehr.

Der Verkehr wurde an den Ausfahrten Bad Wörishofen und Mindelheim von der Autobahn abgeleitet. In der Gegenrichtung lief der Verkehr nach Angaben der Polizei bereits früher wieder. Warum der 87-Jährige in falscher Richtung auf die Autobahn fuhr, ist unklar. (lt)

