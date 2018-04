vor 35 Min.

Geisterfahrer auf der A 96

Ein Geisterfahrer war am Freitag auf der A96 unterwegs.

Beinahe ist es am Freitag zum Unfall gekommen. Verletzt ist niemand. Die Polizei sucht jetzt nach einem 81-jährigen Fahrer.

Schreckmoment auf der Autobahn: Am Freitag kam es gegen 12.45 Uhr beinahe zu einem Unfall durch einen Geisterfahrer, wie die Polizei jetzt mitteilt. Ein Verkehrsteilnehmer aus Vilgertshofen war mit seinem Ford auf der A96 unterwegs.

Er verließ diese an der Ausfahrt Landsberg-West und fuhr in den „Großen Kreisverkehr“ ein. Dort kam ihm ein Pkw, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, entgegen. Der Fahrer des Ford konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Laut dem Verkehrsteilnehmer soll ein älterer Herr der Geisterfahrer gewesen sein. Anhand des mitgeteilten Kennzeichens konnte ein möglicher Fahrer (81 Jahre alt) ermittelt werden, gegen welchen nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs läuft, so die Polizei weiter.