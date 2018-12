vor 50 Min.

Gelockerte Radmuttern: Mann aus Landsberg bemerkt es erst bei der Fahrt

Auf der Fahrt löst sich plötzlich ein Rad, dies ist eine Horrorvorstellung für Autofahrer. Einem jungen Mann aus Landsberg hätte dies passieren können, ein Unbekannter hatte die Radmuttern seines Pkw gelockert.

Von Stephanie Millonig

Laut Polizeibericht wurden die Radmuttern in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 1 Uhr, gelockert. 24-Jährige hatte sein Auto an der Breslauer Straße in Landsberg abgestellt, bemerkte die Manipulation aber noch nicht, als er losfuhr.

Während der Fahrt registrierte er jedoch ein merkwürdiges Fahrverhalten an seinem Pkw. Er hielt an und stellte fest, dass die Radmuttern an allen vier Reifen gelockert worden waren.

Dass die Radmuttern nach einem Reifenwechsel nicht richtig angezogen waren, konnte laut Polizei ausgeschlossen werden.

Hinweise an die Polizei Landsberg unter Telefon: 08191/9320.

Themen Folgen