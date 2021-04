Geltendorf: Geschichte und Geschichten aus dem Container

Plus Der Landsberger Verein „dieKunstBauStelle“ startet ein neues Projekt: Sogenannte Kultainer ziehen durch den Landkreis. Los geht es in Geltendorf.

Am Geltendorfer Bahnhof hat sich mal wieder was getan. Seit Kurzem stehen dort – eingerahmt von Bauzäunen - zwei „Kultainer“. Das sind eigentlich ganz normale Büro-Container, denen der Verein „dieKunstBauStelle“ aus Landsberg jedoch eine besondere Verwendung zukommen lässt. Von diesen aus soll – nicht nur in Geltendorf, sondern in etlichen weiteren Gemeinden – die LandsbergHistoryApp mit Inhalten zur regionalen Geschichte gefüllt werden.

Die Büro-Container wurden dafür zu mobilen Produktionsstudios für Audio- und Videobeiträge ausgebaut. Mit ihnen wollen die Organisatoren Authentisches zur Geschichte, zur Gemeinde und im Fall Geltendorf auch zum Bahnhof einfangen, das dann zu professionellen Podcasts, Interviews und Online-Beiträgen ausgearbeitet und kostenfrei im Internet zugänglich gemacht wird.

Eine wichtige Zielgruppe der Kultainer sind die Pendler

Eine wesentliche Zielgruppe sind dabei die täglich bis zu 8000 Pendler. Zum einen sollen sie als mögliche Interviewpartner angesprochen werden, zum anderen will das Kultainer-Projekt für sie ein informatives und unterhaltsames multimediales Medienangebot machen. Dass das Kultainer-Projekt in Geltendorf startet, freut Initiator Wolfgang Hauck ganz besonders: Der Geltendorfer Kreuzungsbahnhof stehe symbolisch „für die Netzwerke und Verbindungen, die mit den Projekten in den nächsten Jahren entstehen werden“ erklärte er beim Kultainer-Auftakt am Freitagnachmittag. Und der Bahnhof sei ein wichtiger Faktor für die Entwicklung Geltendorfs, merkte Bürgermeister Robert Sedlmayr an.

Der Kultainer-Auftakt ging coronabedingt nur in ganz kleinem Rahmen mit den unmittelbar beteiligten Personen, den Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis und den Bürgermeistern aus den bislang teilnehmenden Gemeinden über die Bühne – zur Sicherheit draußen bei acht Grad und lebhaftem Wind an der ziemlich frischen Luft. Aufgestellt sind die Kultainer auf dem Gelände des Investors Nicolas Stoetter, der in den Startlöchern steht, um das von ihm 2017 gekaufte Empfangsgebäude am Bahnhof zu sanieren und daneben einen dreistöckigen Neubau zu errichten: für Café, Wartehalle, Arztpraxis, Büro- und Coworking-Räume und Boarding House. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen.

Susanne Zehentbauer in einem der "Kultainer", in dem ein Aufnahmestudio untergebracht ist. Foto: Thorsten Jordan

Zunächst ist der Platz aber Startpunkt der Kultainer. Erste Interviews zu Geschichte, Gemeinde und Bahnhof wurden dort von Susanne Zehentbauer bereits geführt. Unter anderem konnte Alwin Reiter einiges erzählen. Der 62-Jährige lebt seit seiner Geburt in Sichtweite des Bahnhofs. Der Bahnhof war auch der Spielplatz seit Reiters frühester Kindheit, als er mit Gleichaltrigen auch mal die Bremsen von abgestellten Waggons löste und diese so aufs Abstellgleis rollen ließ. Sein Interesse an der Bahn gehe aber vor allem auf seinen Großvater Karl Preisendörfer zurück, der ein Bahnbeamter war, erzählt Reiter. Ansprechen will das Kultainer-Projekt aber auch Vereine und Heimatforscher, deren Wissen in einer Weise vermittelt werden solle, dass dies auch 15-Jährige spannend finden, wie Initiator Wolfgang Hauck in Geltendorf sagte. Gerade in der Corona-Zeit („das ist der Testfall, das ist eine ganz große Chance“) böten die Kultainer Gelegenheit ins Gespräch zu kommen.

Die zweite Station der Kultainer ist Dießen

Nach dem Start in Geltendorf steht schon fest, in welchen vier Gemeinden die Kultainer als Nächstes für jeweils drei Monate aufgestellt werden. Von Juli bis September ist Dießen an der Reihe, dann geht es nach Schondorf, ins Fuchstal und nach Kaufering. In Dießen werde unter anderem an eine Wanderung in digitaler Form durch den Ort gedacht, erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul. Ihr Schondorfer Kollege Alexander Herrmann sagte, dass die Kultainer und die HistoryApp eine gute Möglichkeit sein können, den neu zugezogenen Einwohnern Kenntnisse von den jeweiligen Gemeinden und dem Landkreis zu vermitteln. Thomas Salzberger aus Kaufering wies vor allem auf die Geschichte seiner Gemeinde im 20. Jahrhundert mit den 1944 errichteten KZ-Außenlagern hin. Der Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg wollte sich ausdrücklich nicht mit dem Begriff eines „Kulturbürgermeisters“ schmücken, „aber wir haben uns gedacht, da machen wir mit“, sagte er.

Der Geltendorfer Bahnhof ist die erste Station des Kultainer-Projekts, das Wolfgang Hauck vom Verein "dieKunstBauStelle" angestoßen hat. Foto: Thorsten Jordan

Die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) verspricht sich von kostenfreien App-Formaten, dass Wissen auf diese Weise nicht mehr nur über Bücher vermittelt werden könne und somit demokratisiert werde. Sie böten die Möglichkeit, Wissen zu konsumieren, aber auch zu generieren und es mit anderen zu teilen. Ihr Kollege Alex Dorow (CSU) sieht in solchen Apps einen Beitrag dafür, die Polarität zwischen „Forschung im Elfenbeinturm“ und „Populärwissenschaft“ aufzulösen und auch der Alltagsgeschichte mehr Raum zu geben.

Weitere Gemeinden sind erwünscht

Ein Grußwort wurde auch von Martin Recken vom Verein BerlinHistory eingespielt. Er hob hervor, dass die HistoryApp nicht statisch bleibe, ein Team von Historikern, Programmierern und Designern garantiere deren Weiterentwicklung. Landsberg sei das erste Fortsetzungsprojekt außerhalb von Berlin, und er hoffe, dass noch mehr Gemeinden mitmachen. 120.000 Euro kostet das Kultainer-Projekt. 80 Prozent davon finanziert die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

