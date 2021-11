Hausbewohner erleiden Rauchvergiftung wegen brennender Heizung

In Geltendorf erleiden vier Bewohner einer Doppelhaushälfte eine Rauchvergiftung, weil die Heizungsanlage in Brand gerät. Was die Ursache ist.

Vier Bewohner einer Doppelhaushälfte in Geltendorf mussten am Samstag nach einem Brand wegen einer Rauchvergiftung medizinisch behandelt werden. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, lösten die Rauchmelder in dem Gebäude in der Neuenstraße durch die Rauchentwicklung aus, und die Bewohner wurden dadurch geweckt.

Sie bemerkten gegen 0.25 Uhr den Brand im Heizungskeller. Dabei zogen sich alle Bewohner eine leichte Rauchvergiftung zu. Die vier Personen wurden vor Ort behandelt. Den Brand löschten die Feuerwehren aus Geltendorf und Hausen. Das Haus kann nach einer Belüftung weiter bewohnt werden.

Technischer Defekt an der Pelletheizung

Ursache ist laut Polizei ein technischer Defekt an der Förderschnecke der Pelletheizung. In dessen Folgen entwickelte sich ein Kabelbrand. Die Höhe des Sachschadens an der Heizungsanlage konnte laut Polizei bislang noch nicht beziffert werden. (lt)

