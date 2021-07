Geltendorf

vor 50 Min.

Jetzt gibt es in Geltendorf wieder Bauplätze

Am nördlichen Ortsende kurz vor der Umgehungsstraße von Geltendorf bietet die Gemeinde jetzt Baugrundstücke an, außerdem am Riedberg und auf dem Grübelanger in Walleshausen.

Plus Die Gemeinde Geltendorf bietet 29 Bauflächen in zwei Ortschaften an – mehr als zunächst geplant. Doch die von der Gemeinde aufgerufenen Preise haben es in sich.

Von Romi Löbhard und Gerald Modlinger

Die Gemeinde Geltendorf beginnt im Herbst mit dem Verkauf von Baugrundstücken. Die Bewerbungsphase nach einem vom Gemeinderat beschlossenen Bewerbungsbogen startet am 10. September, ab sofort können sich Interessierte auf der Homepage der Gemeinde informieren. Insgesamt 29 Grundstücke werden auf drei Baugebieten in Geltendorf und Walleshausen angeboten. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen für Kaufinteressenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen