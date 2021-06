Rohrbruch: Jedelstetten ist ohne Wasser

Eine gebrochene Leitung schneidet Jedelstetten von der Wasserversorgung ab. Auf was die Einwohner achten sollen.

Von der Wasserversorgung abgeschnitten war am Dienstag und Mittwoch die Ortschaft Jedelstetten. Wie der Geltendorfer Bürgermeister Robert Sedlmayr auf Nachfrage mitteilte, war am Dienstagvormittag die aus Walleshausen kommende Wasserleitung im Bereich der Unterquerung der Staatsstraße Kaltenberg–Lechfeld gebrochen.

Die Wasserversorgung wurde abgesperrt, in das rund 60 Jahre alte Asbestzementrohr wurde eine Kunststoffleitung eingezogen, so Sedlmayr weiter. Die Arbeiten sollten, wie er sagte, im Laufe des Mittwochnachmittags beendet sein. Die 31 Einwohner von Jedelstetten wurden aufgefordert, zunächst das Wasser aus der Leitung abzukochen, bis sichergestellt ist, dass aufgrund des Rohrbruchs und der Reparaturarbeiten keine Keime in das Wasser eingedrungen sind.

Stilles Wasser aus der Flasche

Während der Reparaturarbeiten wurden die Einwohner von Jedel-stetten mit stillem Mineralwasser aus Flaschen versorgt, berichtete Sedlmayr. (ger)

