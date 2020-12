07:39 Uhr

Geltendorf: Wurde ein Auto mutwillig angezündet?

In Geltendorf hat in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag ein Auto gebrannt.

Mitten in der Nacht geht in Geltendorf ein geparktes Auto in Flammen auf. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Von Dominic Wimmer

Ein Pkw-Brand hat in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag Feuerwehr und Polizei in Geltendorf auf Trab gehalten. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, wurde gegen 3 Uhr gemeldet, dass vor einem Einfamilienhaus ein Auto brennt. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der Motorraum vollständig aus. Es entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Laut Feuerwehr ist ein Fremdverschulden nicht auszuschließen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

