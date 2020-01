vor 28 Min.

Geltendorf: Zugverkehr nach Notarzteinsatz derzeit eingestellt

Notarzteinsatz am Geltendorfer Bahnhof. Deshalb kommt es zu Problemen im Zugverkehr.

Im S-Bahn- und Zugverkehr gibt es derzeit massive Behinderungen. Nach einem Notarzteinsatz ist der Bahnhof Geltendorf gesperrt.

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Geltendorf auf der Linie S 4 komplett gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Geltendorf verkehren bis Grafrath und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Grafrath und Geltendorf wird eingerichtet. Das teilte die Bahn am Dienstagnachmittag mit.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Erfahrungsgemäß ist jedoch mit einer Störungsdauer von etwa zwei Stunden (bis etwa 18.30 Uhr) zu rechnen. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie hier. (lt)

