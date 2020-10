vor 35 Min.

Gemeinsam bewegen

In Landsberg und in einigen Gemeinden finden offene Treffen statt

Im September konnten weitere Übungsbegleiter für Offene Bewegungstreffs im Landratsamt geschult werden. Diese eröffnen nun neue Treffs für die ältere Bevölkerung direkt in deren unmittelbarem Wohnumfeld. Die Bewegungstreffs werden einmal pro Woche für etwa 30 Minuten ganzjährig bei (fast) jedem Wetter an öffentlichen Plätzen im Landkreis angeboten.

Neben zahlreichen Angeboten in den Landkreisgemeinden finden in der Stadt Landsberg die folgenden Bewegungstreffs statt: montags, 9.30 Uhr, Quartierspark, auf Höhe des Spielplatzes; dienstags, 9.30 Uhr, Waldheimer Platz, gegenüber der Grundschule; dienstags, 9.30 Uhr (erstmals am 20. Oktober), Park zwischen Oberen Wiesen und Wiesenring; mittwochs, 9.30 Uhr (erstmals ab 21. Oktober), Grünstreifen zwischen Iglinger Straße und Ahornallee (Zugang auch über die Unterführung Lechwiesenstraße oder Pappelstraße).

Weitere Treffen finden in Finning (mittwochs, 10 Uhr, am Sportplatz), Hurlach (mittwochs, 9.30 Uhr, am Haus der Begegnung), Obermeitingen (freitags, 9.30 Uhr, am Feststadel/Spielplatz), Schondorf (montags, 10 Uhr, auf dem Gelände des Sportvereins), Utting (montags, 10 Uhr, im Summer-Park) und Windach (mittwochs, 10 Uhr, im Schlosspark) statt.

Bewegungstreff heißt, sich mit Gleichgesinnten in lockerer und vor allem freiwilliger Runde treffen, einfache körperliche Übungen im Freien durchführen und Spaß haben. Die Teilnahme ist kostenfrei, ohne Voranmeldung und ohne Sportausrüstung möglich, teilt das Landratsamt mit. Die im Rahmen der Bewegungstreffs angebotenen Übungen konzentrieren sich auf die Bereiche Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Neben der leichten körperlichen Betätigung stehe das Miteinander im Vordergrund. Bewegung sei das Beste, was ältere Menschen für sich und ihre Gesundheit tun können. Sie halte den Körper gelenkig und beuge depressiven Verstimmungen sowie Demenz vor. (lt)

