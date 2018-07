15:09 Uhr

Genervt und gestresst am Münchner Flughafen

So hatte man sich den Start in die Sommerferien nicht vorgestellt - auch LT-Mitarbeiter Thorsten Jordan nicht.

Von Gerald Modlinger

Ausgerechnet am ersten Ferientag ist am Vormittag das Terminal 2 am Münchner Flughafen geräumt worden. Eine Frau war in den Sicherheitsbereich gelangt ohne vorher kontrolliert worden zu sein. Unter den betroffenen Fluggästen ist auch LT-Mitarbeiter Thorsten Jordan, der um 16 Uhr in den Urlaub nach England abheben wollte. Während am Vormittag die Flüge noch ausfielen oder sich verspäteten, solle sein Flieger aber planmäßig abheben, erzählt er.

Als er am Morgen die Nachrichten vom Flughafen hörte, brach er schon eine Stunde früher auf und war gegen 12 Uhr am Airport. Da war der Sicherheitsbereich zwar wieder freigegeben, aber es hatten sich ein riesiger Stau an wartenden Flugpassieren und riesige Schlangen vor den Kontrollen gebildet, berichtet Jordan. „Die Leute sind gestresst und genervt, aber es läuft alles ziemlich ruhig“, erzählt er am Nachmittag weiter. Um den Aufenthalt an diesem schwülheißen Tag etwas angenehmer zu machen, sei ein großes Feuerwehrgebläse eingesetzt und Airport-Mitarbeiter versorgten die Menschen mit Wasser.

