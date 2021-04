Georginacht in Rott: Die Polizei sucht drei Unbekannte

In der Georginacht in Rott werden traditionell herrenlose Gegenstände „verzogen“. Warum die Polizei jetzt ermittelt.

Die Georginacht hat in Rott Tradition. Wie andernorts in der Freinacht sind vor allem Jugendliche unterwegs und „verziehen“ Gegenstände aus Grundstücken. Das war auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder der Fall. Weil es dabei aber zu einer Sachbeschädigung gekommen ist, ermittelt jetzt die Polizei.

Nach Angaben der Polizei wurde in der Eichbergstraße eine blauer Opel auf einem Stein aufgebockt. Die Täter legten den Stein unter die Hinterachse, wodurch das Fahrzeug zerkratzt wurde. Außerdem wurde der Heckscheibenwischer des Fahrzeugs mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um drei Täter handelt.

Am Kriegerdenkmal stehen ein Trampolin und ein Anhänger

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, fanden sich am nächsten Morgen am Kriegerdenkmal etliche Gegenstände, die in der Georginacht verzogen wurden – unter anderem ein Trampolin und ein Anhänger. Werden die Verursacher der Sachbeschädigung ermittelt, werden sie sich wohl auch wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre verantworten müssen.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/932-0.

