vor 17 Min.

Geplante Parkplätze sorgen in Dießen für Streit

Sowohl die Planungs- als auch die Baukosten für einen Parkplatz an der Rotter Straße bleiben im Haushalt und in der Finanzplanung in Dießen.

Die Verabschiedung des Haushalts in Dießen ist dieses Mal im Gemeinderat keine Formsache. Die Grünen stellen die Parkplätze an der Rotter Straße infrage.

Von Gerald Modlinger

Üblicherweise ist es im Dießener Gemeinderat nur noch eine Formsache, wenn der Haushalt beschlossen wird. Nach den Vorberatungen im Finanzausschuss ist meist alles gesagt und im Plenum wird nur noch abgestimmt. Dieses Mal lag aber doch einige Spannung in der Luft, als sich Gabriele Übler (Grüne) zu Wort meldete. Es ging ihr um den Parkplatzbau an der Rotter Straße.

„Es wurden noch Sachen in den Haushalt aufgenommen, auch nachdem wir im Finanzausschuss einen Empfehlungsbeschluss gefasst hatten“, monierte Übler. Konkret sprach sie von einem Ansatz von 50000 Euro für die Planung des seit Jahren diskutierten Parkplatzes an der Rotter Straße. Das passe nicht zu einem 2019 gefassten Beschluss für eine „Priorisierung weg von der Rotter Straße hin zu den Parkplätzen am Bahnhof“. Weitere 700000 Euro sind im Finanzplan für 2022 für den Bau vorgesehen. Bei geplanten 92 Parkplätzen würde einer mehr als 7000 Euro kosten.

Die Bürgermeisterin verweist auf einen Beschluss von 2018

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) rechtfertigte die Aufnahme der Planungskosten mit einem Beschluss von 2018. Danach sei zwar die Änderung zugunsten weiterer Bahnhofsparkplätze beschlossen worden, die Planungskosten für die Rotter Straße sollten jedoch im Haushalt bleiben.

Man habe zwar beschlossen, die Planung weiterzuverfolgen, meinte Übler, „aber das ist kein Beschluss, dass der Parkplatz gebaut werden soll“. Aber es stehe doch im Beschluss, dass die Planungen fortgeführt werden sollen, widersprach Herbert Kirsch (Dießener Bürger). Er machte auch klar, wer gegen den Bau des Parkplatzes an der Rotter Straße sei, der sei dafür, dass weiter die Autos im Klosterhof vor dem Marienmünster abgestellt werden, welches damit die einzige berühmte Kirche in der Region bleibe, „wo sie vor der Türe parken können“.

Gabriele Übler (Grüne) hinterfragte in der jüngsten Gemeinderatssitzungen die Parkplätze, die an der Rotter Straße geplant sind. Bild: Julian Leitenstorfer/Archiv

Übler stellte mit Verweis auf das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept jedoch in Zweifel, ob es der 92 Stellplätze bedürfe. Es gebe ja auch Stellflächen an der Mehrzweckhalle und beim Gartencenter Wörlein. Im Übrigen würde ein Parkplatz an der Rotter Straße zu keiner Verkehrsentlastung des Ortskerns führen. Hannelore Baur (SPD) betonte, der geplante Parkplatz sei nicht nur für die im Klosterhof parkenden Fahrzeuge gedacht, sondern auch für Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle, und der Wörlein-Parkplatz sei privat.

Am Ende stimmen auch die Grünen dem Haushalt zu

Trotz der vorgetragenen Einwände stimmten schließlich aber auch die drei anwesenden Grünen-Gemeinderatsmitglieder für den Haushalt, der einstimmig beschlossen wurde. Ebenso einstimmig wurde die Finanzplanung und damit auch der 700.000-Euro-Ansatz für den Parkplatzbau im Jahr 2022 befürwortet, auch wenn Übler zunächst für eine Verschiebung auf die Jahre 2023 und 2024 geworben hatte.

Werden nach 17 Jahren erstmals wieder neue Schulden gemacht?

Insgesamt weist der Haushalt 2021 ein Volumen von rund 36 Millionen Euro aus, rund zwei Millionen mehr als 2020. Auf den investiven Vermögenshaushalt entfallen dabei rund 13 Millionen Euro. Weil aus dem Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben, 23 Millionen Euro) nach derzeitigem Stand kein Überschuss erwirtschaftet werden kann, müssen zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Grundstückskäufe (Letztere bilden mit rund 3,75 Millionen Euro den größten Einzelansatz) nicht nur 6,8 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen, sondern möglicherweise auch vier Millionen Euro Schulden gemacht werden. Das wäre die erste Kreditaufnahme seit 17 Jahren.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen