Gerechtigkeit im englischen Wald

Ein moderner Robin Hood im Stadttheater

Ein traditioneller Stoff, modern aufbereitet: Das ist das Konzept des Projetkttheaters Landsberg. Auch mit der aktuellen Inszenierung „Robin Hood – Reloaded“ begeisterte die Truppe um Regisseurin Angelika Scholz das Publikum im Stadttheater. Dass kurzfristig – in der Generalprobe musste Andreas Keller, der den John Little spielen sollte, aus familiären Gründen abspringen – eine Rolle gestrichen werden musste, war nicht zu merken. „Wir haben aus zwei Rollen eine gemacht“, bat Angelika Scholz vorab um das Wohlwollen des Publikums – und das war der Theatertruppe gewiss.

Die bekannte Geschichte um den den Armen zugeneigten Robin Hood kleidete das Projekttheater in eine moderne Fassung, die Themen wie Europa, Machtmissbrauch und Korruption, Mindestlohn und Steuervermeidung sowie Rechtspopulismus und Religionskriege aufgriff. Bei Robin Hood geht es um (soziale) Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit, wenn auch in Landsberg mit dem überraschenden Ende, dass Robins Kontrahenten, dem korrupt-schleimigen Sheriff (Robert Steer) nicht die gerechte Strafe widerfährt, sondern eine Beförderung zum Geldeintreiber und Finanzexperten des Herrschers winkt.

Mit Marktszenen in Nottingham eröffnete der erste Akt, und mit einer solchen ging es auch nach der Pause weiter. Betty (Verena Steer), die treue Informantin Robin Hoods, und George (Luis Steer) und zwei freche Flüchtlingskinder aus Irland holten mit den Themen Kinderarbeit, Flucht und Bio-Hype die Gegenwart ins Mittelalter, in dem die Geschichte um den Helden der Armen, Robin Hood (Bernd Steinhausz), angesiedelt ist. Witzige Texte, zeitgenössisch angelehnte Kostüme und viel Spielfreude zeichneten die Inszenierung aus. Dass die aktuellen Themen nicht nur originell, sondern auch geschickt in den Text eingearbeitet waren, begeisterte das Publikum, wie in Pausengesprächen zu hören war.

Voller Elan verkörperte Oliver Eger den glutäugigen Ahmet Mustafa Bin Sahid. Fremdsprachlich versiert und halbgebildet versteht er es, Robin Hoods Truppe aus Vogelfreien von seinen hehren Absichten und seiner Eigenschaft als Gesandter des Königs zu überzeugen. Als „Bruder Arschibald“ muss Ahmet bei der eingefädelten Vermählung des Sheriffs mit Lady Marian dem weltlichen Freuden zugeneigten Bruder Tuck (Andreas Bahmann) assistieren.

Durchtrainiert, aber einfältig – so legte Frank Schrettle seinen Guy von Gisborne an. Mit diesen wenigen seien exemplarisch nur einige Schauspieler genannt, denn alle – vom Müllerspaar (Andreas Popp und Constanze Günther) über die Sheriff-Mätresse Mia (Heike Böhling) bis hin zur Amme Lady Muck (Viola Griesinger-Hopf) – überzeugten mit ihrer Darstellung. (res)

