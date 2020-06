vor 2 Min.

Gericht: Auf der Autobahn auf null abgebremst

Plus Streit zwischen Autofahrern eskaliert. Ein 31-Jähriger bekommt die Quittung für seine gefährlichen Fahrmanöver. Aber auch sein Kontrahent ist nicht unbeteiligt.

Von Ernst Hofmann

Ein 31-jähriger Mann soll einen anderen Pkw-Fahrer, 39, auf der Autobahn A96 zwischen Buchloe und Landsberg ohne ersichtlichen Grund plötzlich ausgebremst haben. Deswegen stand er jetzt vor Gericht. Und muss wegen Nötigung tief in die Tasche greifen.

Reue oder Einsicht zeigte der Angeklagte keine. Im Gegenteil: Mit dem Richter hätte er am liebsten einen Dialog geführt und ihn eines Besseren belehrt. Wutentbrannt verließ der Mann nach der Verhandlung den Gerichtssaal und schlug die Türe lautstark hinter sich zu.

Verkehr komplett blockiert

Verhandelt wurde über eine Straftat, die sich am 16. März ereignete. Los ging das Hin und Her an der Auffahrt zur A96 im Osten von Buchloe. Dort soll der 31-Jährige zwischen 30 und 60 Sekunden mit seinem Auto gestanden – und den nachfolgenden Verkehr blockiert haben, sagte der 39-jährige Zeuge. Ihn soll er mehrfach am Überholen gehindert haben: Als der Ältere schließlich doch vorbei kam, ging die „Überholerei“ trotzdem weiter: Eine Zeit lang sollen sich die zwei auf der Überholspur befunden haben. Und dann geschah etwas völlig Unerwartetes: Der Angeklagte drosselte seine Geschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometern plötzlich auf null herunter – und bremste somit seinen Widersacher aus. Dessen vorderes Pkw-Kennzeichen geriet deshalb leicht an die hintere Stoßstange des Vorausfahrenden.

Und schon die nächste Auseinandersetzung

Auf dem Seitenstreifen der A96, zwischen der Raststätte Lechwiesen und der Ausfahrt Landsberg-Nord, wurde das nächste Kapitel der Auseinandersetzung geschrieben: Der hoch gewachsene und kräftige Angeklagte stieg aus seinem Auto und ging auf das andere Fahrzeug zu. Dort bekam es der 39-Jährige in seinem Gefährt mit der Angst zu tun. Und fuhr weg. Durch einen Tritt gegen das Auto des Vorbeifahrenden soll der Angeklagte eine „Wischspur“ auf dem Wagen hinterlassen haben.

Unabhängig voneinander riefen beide Männer die Polizei. Als die Beamten kamen, sollen die beiden Kontrahenten „wie wild“ auf dem Großparkplatz eines Einkaufsmarktes herumgefahren sein, sagte die ermittelnde Polizeibeamtin im Zeugenstand. Die zwei Männer wurden zur Vernehmung mit zur Inspektion genommen. Da kam auf, dass der 39-Jährige – er war einer der Zeugen in der Hauptverhandlung – auch kein „optimaler“ Autofahrer sei, so der Richter. Er hatte dem Angeklagten nämlich vom Auto aus den Vogel gezeigt. Und war dafür in einer anderen Verhandlung mit einer Geldbuße belegt worden.

Zwei Männer im Clinch

Hart gingen der Vorsitzende und Staatsanwältin Julia Ehlert mit dem Angeklagten ins Gericht: Es habe überhaupt keinen Grund gegeben, das Tempo auf der Autobahn blitzschnell zurückzunehmen, hielt sie dem Angeklagten vor: Die übrigen Verkehrsteilnehmer seien dadurch in höchstem Maße gefährdet worden.

Diese „eindringlichen Worte“ bewegten den Mann nicht. Er räumte ein, den anderen Fahrer ausgebremst zu haben. Hierfür führte er mehrere Gründe ins Feld: Der andere habe ihm den Vogel gezeigt und ihn auf der ganzen Strecke pausenlos gefilmt. Das habe ihm gar nicht gepasst. So wollte er ihm gehörig seine Meinung sagen. Strafrechtlich war der Mann bisher nicht belastet worden. In seinem Fahreignungsregister schaut es jedoch zappenduster aus: Gleich vier Verkehrsverstöße, unter anderem wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, stehen bei ihm zu Buche. Staatsanwältin Ehlert beantragte sechs Monate Haft auf Bewährung, eine Geldauflage von 3500 Euro und eine weitere Sperre des Führerscheins für anderthalb Jahre. Dieses Dokument war ihm vor ein paar Monaten vom Landratsamt Ostallgäu entzogen worden. Rechtsanwalt Florian Schwarz – er verteidigte den Angeklagten – plädierte für einen Freispruch. Er verwies auf die unterschiedlichen Angaben, die der 39-jährige Zeuge gegenüber der Polizei und gegenüber dem Gericht gemacht haben soll.

Geldstrafe, aber Richter würde gerne Führerschein entziehen

Richter Michael Eberle verhängte eine Geldstrafe von 6000 Euro (150-mal 40 Euro). Und sprach eine Führerscheinsperre von einem Jahr aus. Außerdem wurde dem Angeklagten für vier Monate das „Führen von Fahrzeugen aller Art“ untersagt. Im Sinne des Richters wäre es, wenn der 31-Jährige den Führerschein überhaupt nicht mehr bekommen würde.

