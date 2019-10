06:06 Uhr

Gesola: Gute Nachrichten von der Bereitschaftsarztpraxis

Die Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspraxis des Gesola-Ärztenetzes am Klinikum in Landsberg wird es weiterhin geben.

Bei dieser Nachricht dürften etliche Eltern im Landkreis Landsberg aufatmen. Die Bereitschaftspraxis von Gesola hat eine Zukunft.

Der Fortbestand der Kinder- und Jugendärztlichen Bereitschaftspraxis des Gesola-Ärztenetzes am Klinikum in Landsberg ist gesichert. Das hat jetzt das Ärztenetz „Gesundheitsorganisation Lech-Ammersee“ (Gesola) mitgeteilt. Im Juli war das Ärztenetz an die Öffentlichkeit herangetreten und hatte um Spenden für den Weiterbetrieb dieses medizinischen Angebots außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten gebeten, das zu diesem Zeitpunkt durch Gesola-Eigenmittel finanziert wurde.

„Die vielen positiven Reaktionen, die Gesola daraufhin erhielt, sei es in Form von Spenden, Hilfsangeboten und aufmunternden oder dankenden Worten, hat uns schier überwältigt“, heißt es nun in einer Pressemitteilung. „Uns war bewusst, dass die Gesola-Kinderbereitschaftspraxis überaus wichtig für die medizinische Versorgung im Landkreis ist. Dass das aber auch von der Bevölkerung so wahrgenommen und vor allem geschätzt wird, haben wir in dieser Form nicht erwartet.“

Privatleute und Unternehmen haben gespendet

Mittlerweile seien rund 7000 Euro an Spenden von Unternehmen und Privatpersonen eingegangen. Außerdem hat der Kreistag einen Zuschuss zum Betriebsdefizit aus den Jahren 2018 und 2019 bewilligt.

Selbst in München habe man nun diesen großen öffentlichen Aufschrei wahrgenommen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat Gesola zugesagt, ab Juli rückwirkend die Ausgaben, die Gesola durch die Bereitschaftspraxis entstehen, zu erstatten. Auch in Zukunft wird die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Gesola bei den laufenden Kosten der Bereitschaftspraxis finanziell unterstützen, teilt die Organisation weiter mit. Somit könne der Fortbestand der Praxis als gesichert gelten.

Die Bereitschaftspraxis ist an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 9 bis 12 und 17 bis 19 Uhr geöffnet. (lt)

