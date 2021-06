Lockerungen bei Patientenbesuchen

Gesundheit

Am Klinikum Landsberg treten ab Montag, 7. Juni, Lockerungen für Besucher in Kraft.

Was ab Montag in Sachen Corona am Klinikum Landsberg gilt

Gute Nachrichten aus dem Klinikum Landsberg: Ab Montag, 7. Juni, gibt es kein absolutes Besuchsverbot mehr, sondern nur noch eine „eingeschränkte Besucherregelung“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die bisherigen Maßnahmen werden also etwas gelockert. Für Patienten und ihre Besucher heißt das konkret: Ein Besuch ist wieder möglich – und zwar in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und für maximal eine Stunde. Maximal eine (möglichst immer dieselbe) Bezugsperson ist pro Tag und Patient zugelassen. Das heißt: Zwei Besucher gleichzeitig sind nicht zulässig, ebenso wenig ein zweiter Besucher zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Besucher ist jeweils ein tagesaktueller, negativer Schnelltest nötig. Vollständig geimpfte oder vollständig genesene Besucher können die Patienten ohne vorherigen Test besuchen. Dabei bedeutet „vollständig geimpft“: 15 Tage nach der zweiten Impfung (das Impfbuch ist mitzubringen). Genesene müssen bitte den positiven PCR-Nachweis aus den vergangenen sechs Monaten (frühestens aber 28 Tage nach der PCR-Testung) dabei haben. Die Einlasskontrolle im Klinikum-Foyer bleibt, wie gehabt, bestehen. Dort ist das Klinikum weiterhin dazu verpflichtet, die Kontaktdaten (Vor- und Zuname, Telefonnummer) sowie den Namen des besuchten Patienten zu erfassen und 30 Tage lang für eine eventuelle Rückverfolgung von Infektionsketten zu archivieren. Die „AHA-Regeln“ - also Maske tragen, Hände desinfizieren, Abstand halten – bleiben natürlich weiterhin bestehen. Da der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg konstant niedrig bleibt und rund 80 Prozent der Mitarbeiter bereits geimpft sind, können Patienten laut Pressemitteilung „übrigens jederzeit guten Gewissens ins Klinikum Landsberg kommen, zumal natürlich auch weiterhin die strengen Hygienemaßnahmen umgesetzt werden“. Dank dieser guten Entwicklung laufen die Behandlungen und planbaren (elektiven) Operationen – also der Normalbetrieb – im Klinikum seit vielen Wochen wieder ganz regulär. Wer sich behandeln lassen möchte, bekommt schnellstmöglich einen OP-Termin – und kann ihn auch ohne Bedenken wahrnehmen, so das Klinikum. Auf der Homepage finden alle Interessierten die Ansprechpartner und Kontakte samt Sprechstunden aller Fachbereiche des Klinikums Landsberg. (lt)

