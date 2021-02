12:49 Uhr

Gesundheitsminister Holetschek besucht das THW in Penzing

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (rechts) besuchte am Donnerstag das THW-Logistikzentrum in Penzing.

Überraschender Besuch in Penzing am Donnerstag: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek besuchte das THW-Logistikzentrum auf dem Fliegerhorstgelände Penzing.

Von Dominic Wimmer

Am Donnerstag war hoher Besuch auf dem Fliegerhorst Penzing. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) besichtigte das Logistikzentrum des Technischen Hilfswerks (THW) in Penzing. Über den Besuch, zu dem unsere Redaktion keine Einladung erhalten hatte, gab es am Donnerstagmittag eine Pressemitteilung des Ministeriums. Darin wird der Minister zitiert: „Seit einem Jahr kämpfen wir gemeinsam gegen Covid-19. Das bedeutet auch: ein Jahr ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem THW.“

Der THW-Landesbeauftragte Fritz-Helge Voß sagte: „Das THW stemmt sich seit einem Jahr gemeinsam mit seinen Partnern im Freistaat gegen die Pandemie. Der hoch erfolgreiche Logistikstützpunkt in Penzing ist ein Teil dieses Einsatzes, der die Transportlogistik aber gleichzeitig auch die Unterstützung beim Aufbau von Teststellen, Impfzentren und Kontaktnachverfolgung umfasst.“

Das THW betreibt das Logistikzentrum in Penzing seit Oktober 2020. Zwei Teams von jeweils 13 ehrenamtlichen und zwei hauptamtlichen THW-Mitarbeitern sorgen dort laut Gesundheitsministerium für Lagerung, Kommissionierung und Verteilung von Hilfsgütern. Lastwagen bringen die Ausrüstung in die bayerischen Kreisverwaltungsbehörden.

Von Penzing aus werden Spritzen und andere Dinge an die bayerischen Landkreise verteilt

„Das THW hat aus einer Flugzeughalle einen Umschlagplatz für Waren und Güter gemacht, die in der Pandemie unabdingbar sind. Das ist eine beeindruckende Leistung. Helfer des THW liefern von hier aus regelmäßig Spritzen, Kanülen und Kochsalzlösungen an die Impfzentren, Antigenschnelltests an die Testzentren und Schutzmasken an die Kreisverwaltungsbehörden. Der Logistikstützpunkt in Penzing ist damit ein ganz zentrales Drehkreuz für unsere Pandemie-Versorgung in Bayern“, so der Gesundheitsminister weiter. Sein Dank gelte den rund 3800 ehrenamtlichen sowie 200 beruflichen THWlern, die bayernweit regelmäßig im Einsatz sind. "Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen Corona. Die enge Kooperation ist auch für den weiteren Verlauf der Pandemie ein wichtiger Stützpfeiler unserer Politik.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen