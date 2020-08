vor 20 Min.

Getreidefeld bei Kaltenberg brennt komplett ab

Zwischen Hausen und Kaltenberg fängt ein Getreidefeld Feuer. Beim Löschen erhält die Feuerwehr tatkräftige Hilfe.

Von Thomas Wunder

In weiten Teilen von Oberbayern besteht derzeit hohe Waldbrandgefahr. Doch auch auf den Feldern besteht die Gefahr, dass ein Feuer entsteht. Am Samstagnachmittag fing ein frisch abgeerntetes Getreidefeld zwischen Hausen und Kaltenberg Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand und erhielt dabei tatkräftige Unterstützung.

Gegen 14 Uhr war in Geltendorf und Umgebung die Sirene zu hören. Auf einem Getreidefeld zwischen Hausen und Kaltenberg hatte ein Landwirt gerade fertig gedroschen, als das Feld Feuer fing. Der Landwirt setzte einen Notruf ab und stellte seinen Mähdrescher in einiger Entfernung in einer Wiese ab, wie der Kommandant der Geltendorfer Feuerwehr, Andreas Höpfl, auf Nachfrage unserer Zeitung sagt.

Etwa zwei Hektar brennen ab

Die Feuerwehren aus Geltendorf, Walleshausen, Hausen und Kaltenberg versuchten ein Übergreifen des Feuers auf andere Felder zu verhindern, während etliche Landwirte mit dem Wasser aus ihren Güllefässern den Brand löschten. Etwa zwei Hektar brannten komplett ab.

Bis in die Abendstunden will die Feuerwehr wegen möglicher Glutnester noch vor Ort bleiben, wie Andreas Höpfl sagt. Er hofft, dass die Wettervorhersage eintrifft und ein Gewitter die Kollegen „ablöst“.

