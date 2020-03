vor 48 Min.

Gibt Igling zu viel Geld aus?

Für die Sanierung des ehemaligen Pfarrhofs in Igling sind 260.000 Euro eingeplant.

Plus Heuer werden in Igling fünf Millionen Euro an Krediten aufgenommen. Welche Projekte verwirklicht werden sollen.

Von Romi Löbhard

Der Haushaltsplan für die Gemeinde Igling ist verabschiedet. Der Gemeinderat genehmigte das zunächst von Kämmerer Otto Lichtblau umfangreich vorgestellte Zahlenwerk. Einem Mitglied des Gemeinderats ist der Finanzplan zu risikoreich, ein anderer lehnt ihn aus einem anderen Grund ab.

Eine große Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt (865.000 Euro), Rücklagen aufgebraucht, Kreditaufnahme von bis zu knapp fünf Millionen Euro: Wenn die Gemeinde Igling alle Projekte umsetzt, die sie sich für das Jahr 2020 vorgenommen beziehungsweise Mittel dafür in den Haushalt 2020 eingestellt hat, dann ist nicht nur die Kasse leer. Mit einem voll ausgeschöpften Kredit steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde auf 2250 Euro. „Der Haushalt birgt sehr viel Risikopotenzial“, sagte deshalb auch Dominique Graf von Maldeghem nach der Vorstellung der Zahlen. Er sehe große Gefahr, so von Maldeghem, dass die Kosten bei den Großprojekten explodieren. Bei den Gewerbesteuern sei ein drastischer Rückgang um fast die Hälfte zu verzeichnen. Die Ausgaben werden stetig mehr, notwendig sei, dass die Einnahmen besser sprudeln. Auch der Bürgermeister hat keine Bedenken Bürgermeister Günter Först und etliche Gemeinderäte haben hingegen kaum Bedenken. „Es muss investiert werden“, sagte beispielsweise Josef Gayer , „wir wollen doch für unsere Bürger etwas machen.“ Das geplante und über den Wohnpakt Bayern geförderte Gebäude mit zwölf Wohnungen (120.000 Euro Planungskosten) sei deshalb ebenso wichtig wie die Sanierung des ehemaligen VG-Gebäudes (260.000 Euro), in dem jetzt bereits ein Pflegedienstleister untergebracht ist. Über die geplante Zuführung zum Verwaltungshaushalt sagte Kämmerer Lichtblau , im Haushalt 2019 sei diese Zuführung fast genauso hoch eingeplant gewesen. „Am Jahresende konnten wir dann doch in die Gegenrichtung, vom Verwaltungs- dem Vermögenshaushalt zuführen“, so Lichtblau. Christian Fichtl ist gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets Die Fotovoltaikanlage an der A96 , mit veranschlagten und eingestellten 660.000 Euro ist ein ebenfalls kostenintensives und nicht unumstrittenes Projekt. Doch die Investition lohne sich. Schließlich sollen sich die Ausgaben über Stromerträge amortisieren. Zum alten VG-Gebäude sagte Bürgermeister Först , es gebe einen ganz neuen Fördertopf. „Den klopfen wir gerade nach Zuschussmöglichkeiten ab.“ Christian Fichtl lobte das Zahlenwerk – mit einer Einschränkung. „Die Erweiterung des Gewerbegebiets an der Kauferinger Straße lehne ich kategorisch ab. Ich stimme dem Haushalt 2020 nicht zu.“ Fichtl hatte aus demselben Grund bereits den Haushalt 2019 abgelehnt. Für die Erweiterung ist Grunderwerb in Höhe von 1,5 Millionen Euro notwendig. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5,9 Millionen Euro. Größte Einnahme ist der Einkommensteueranteil in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro. Das wird fast alles von der Kreisumlage (1,5 Millionen Euro) geschluckt. Der Vermögenshaushalt ist mit 6,3 Millionen Euro etwas höher angesetzt. Er wird vor allem mit der eingeplanten Kreditaufnahme (4,8 Millionen Euro) ausgeglichen.

