Gibt es an der Landsberger Berufsschule einen Masernfall?

Plus Angeblich hat sich ein Schüler der Beruflichen Schulen in Landsberg mit Masern infiziert. Entsprechende Gerüchte halten sich derzeit in Landsberg. Das LT hat nachgefragt, was an der Sache dran ist.

Von Stephanie Millonig

Sind an der Landsberger Fachoberschule beziehungsweise Berufsoberschule Masern ausgebrochen? Dieses Gerücht beunruhigte am Mittwoch einige Landsberger Bürger. Das LT hat bei den Beruflichen Schulen nachgefragt.

Die stellvertretende Schulleiterin Marion Rüller weiß von keinem Fall dieser hoch ansteckenden Viruserkrankung an der Landsberger Einrichtung. Masernerkrankungen sind meldepflichtig. Laut dem Pressesprecher des Landratsamtes, Wolfgang Müller, liegt auch beim Gesundheitsamt keine Meldung eines Masernausbruchs vor. Bei Masern handelt es sich laut Information des Bundesgesundheitsministeriums um eine hoch ansteckende, fieberhafte Virus-Erkrankung, die zu langwierigen Verläufen und selten auch zu schweren Komplikationen führen kann. 2019 seien in Deutschland bis Mitte Oktober bereits 501 Fälle registriert worden. Im gesamten Jahr 2018 habe die landesweite Zahl der gemeldeten Erkrankungen bei 544 Fällen gelegen. Die Bundesregierung hat eine Masernimpfpflicht für Kindergarten- und Schulkinder beschlossen. Impfgegner kritisieren diese Verpflichtung.

