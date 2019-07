vor 20 Min.

Gibt es bald mehr freie Parkplätze am Landsberger Klinikum?

Die Stadt Landsberg will eine 25 Jahre alte Vereinbarung kündigen. Dann hätte der Landkreis bei der Bewirtschaftung freie Hand.

Von Gerald Modlinger

Auf dem Parkplatz des Landsberger Klinikums könnte es für Patienten, Mitarbeiter und Besucher vielleicht schon bald mehr freie Parkplätze geben. Der Landsberger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine zu diesem Parkplatz seit 25 Jahren bestehende Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis zu kündigen.

Auch Busreisende parken dort immer wieder

Diese Vereinbarung führt bislang dazu, dass der Parkplatz auch als Park-&-Ride-Platz firmiert und weitgehend unbeschränkt von der Allgemeinheit genutzt werden kann, zum Beispiel auch für Personen, die hier ihr Auto abstellen, und dann mit dem Bus verreisen.

Die CSU-Stadtratsfraktion beantragte deshalb, diese Vereinbarung zu kündigen. Dann liege der Parkplatz in der alleinigen Obhut des Landkreises und der könne ihn dann so bewirtschaften, dass er zweckgebunden für das Klinikum zur Verfügung stehe. In diesem Fall, so die CSU, wäre auch die derzeit vom Landkreis angestrebte Parkplatzerweiterung nicht notwendig. Langfristig solle aber der Bau eines Parkhauses und eines Wohnheims auf dieser Fläche realisiert werden. Diejenigen, die bisher etwa als Busreisende am Klinikum parken, sollten auf den Mitfahrerparkplatz bei der Autobahnanschlussstelle Landsberg/West verwiesen werden. Mit 20:1 Stimmen wurde der CSU-Antrag beschlossen.

Die Vorschläge der Landsberger Mitte gehen der Mehrheit zu weit

Keinen Abstimmungserfolg erzielte dagegen ein Antrag der Landsberger Mitte. Mit diesem verfolgte die Fraktion zwar eine ähnliche Zielrichtung wie die CSU. Von ihren weitergehenden Überlegungen konnte sie jedoch die Mehrheit im Stadtrat nicht überzeugen.

Die Landsberger Mitte hatte am Klinikum ebenfalls eine Parkplatzbewirtschaftung mit Schranke und teilweiser Gebührenpflicht gefordert, um die Parkplatznot am Klinikum zu lindern. Zugleich sollte die Stadt aber dem Landkreis auch zwei Baufenster für Mitarbeiterwohnungen und ein Parkhaus anbieten. Es wäre gegenüber dem Landkreis nur fair, einen solchen Vorschlag auf den Tisch zu legen, verdeutlichte Dr. Wolfgang Weisensee.

Das ging etlichen Stadträten jedoch zu weit. „Mit diesem Antrag weisen wir zwei Bauflächen aus“, warnte Moritz Hartmann (Grüne) vor einer solchen Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt ab. Stadtbaumeisterin Birgit Weber verwies in der Sitzung darauf, dass eine solche Baumöglichkeit bislang nicht im Entwurf für den neuen Flächennutzungsplan enthalten sei.

Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), die die Sitzung leitete, meinte, „es ist zu früh, dem Landkreis ein solches Signal zu geben". Sie beantragte, den Antrag der Landsberger Mitte zu vertagen. Das wurde aber mit 15:6 Stimmen abgelehnt. Im Angesicht einer drohenden Abstimmungsniederlage zog die Landsberger Mitte ihren Antrag zurück.

