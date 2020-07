16:59 Uhr

Gibt es dieses Jahr reiche Ernte im Landkreis Landsberg?

Plus Auf dem Hof von Knoblauchbauer Ludwig Holzapfel bei Geratshof rückt die Ernte 2020 in den Fokus von Verbandsvertretern und Politikern. Womit Landwirte im Landkreis Landsberg dieses Jahr rechnen können.

Von Romi Löbhard

„Generell können wir heuer eine durchschnittliche Ernte erwarten.“ BBV-Kreisobmann Johann Drexl zeigte sich bei der Erntepressefahrt des Bayerischen Bauernverbands am Montag durchaus zuversichtlich, dass die landwirtschaftlichen Erträge im Jahr 2020 zufriedenstellend ausfallen würden. Alles gut also? Nein, meinte Drexl in seiner Begrüßung der geladenen Gäste, auch in der Landwirtschaft habe die Corona-Krise Einfluss genommen. Als Beispiel nennt der Kauferinger die Frühkartoffel. Durch die Schließung der Gastronomiebetriebe sei der Absatz massiv eingebrochen. „Märkte haben sich verschoben.“

Die Fahrt führte heuer zum Gut Geratshof südlich von Ellighofen. Eigentümer Ludwig Holzapfel bewirtschaftet 120 Hektar. Angebaut werden Weizen, Mais, Raps und 16 Hektar Knoblauch. Letzteres dürfte auch weniger fein geschulten Nasen gleich bei der Ankunft aufgefallen sein. Über dem ganzen Hof liegt der Geruch der gesunden Knolle. Erste Station der „Fahrt“, die eine Begehung ist, weil alle Felder rund um den Gutshof liegen, war der Mais. Es fällt auf, dass dessen Wuchs und Farbe ganz unterschiedlich ausfällt. Dies sei einmal den mehr oder weniger kiesigen Böden geschuldet, erklärt Holzapfel. Mehr Kies bedeutete größere Durchlässigkeit und damit Trockenheit an der Oberfläche.

Mais und Raps wachsen unterschiedlich

Zum anderen sei der Raps auch sehr unterschiedlich gewachsen. Die Zeit der Aussaat im vergangenen Herbst sei toll gewesen. Der Raps habe schnell gekeimt und dicht gemacht. Anfang 2020 dann sei es sehr trocken gewesen, „da hat der Raps ziemlich gelitten“. In der Hauptwachstumsphase habe die Pflanze unterschiedlich angeschoben. „Zudem haben Insekten in die Kultur unerwartet eingegriffen.“

Die Rübenbauern haben Probleme

Insgesamt, so Ludwig Holzapfel, erwarte er eine unterdurchschnittliche Ernte. Die Trockenheit im April sei auch für Zuckerrüben, Hafer und Mais problematisch gewesen, hat Drexl beobachtet. Den Hackfrüchten hätten die ungewöhnlich kalten Nächte im Frühjahr zusätzlich geschadet. Und noch etwas hat Drexl auf seiner biologisch geführten Landwirtschaft beobachtet. „Meine Zuckerrüben waren massiv von Läusen befallen.“ Dieses Phänomen, Läuse und Thripse, haben auch andere Zuckerrübenanbauer beobachtet. Der Befall trete seit zwei Jahren auf, seit keine Saatgutbeize mehr verwendet werden dürfe. „Aus Sicht der Landwirte war beizen besser“, erklärte ein Anwesender. „Jetzt müssen wir ein Insektizid ausbringen, um der Plage Herr zu werden. Biolandwirte haben gar nichts in der Hand.“

Bei der Erntepressefahrt (von links): BBV-Obmann Johann Drexl, Gabriele Triebel (Grünen-Landtagsabgeordnete), Landwirt Ludwig Holzapfel, Alex Dorow (Landtagsabgeordneter), Michael Kießling (CSU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter) und Kreisbäuerin Rita Behl. Bild: Thorsten Jordan

Dabei ging ein Hilferuf an die anwesenden Poltiker von Michael Kießling bis Alex Dorow (CSU) und Gabriele Triebel (Grüne). „Andere Länder haben nicht die strengen Auflagen wie wir in Deutschland“, erklärte Drexl. Regelungen seien auf EU-Ebene anzupassen, sie müssten in allen Staaten der EU gleich sein. Dann könnten auch Drittstaaten in Vorschriften eingebunden werden, so Johann Drexl. Das alles sei sehr schwierig, „wir arbeiten seit mindestens fünf Jahren schon daran“, dämpfte Alex Dorow die Hoffnung auf eine Angleichung. Über den am Geratshof angebauten Brauweizen sagte Holzapfel, schlussendlich seien für diese Frucht ausreichend Niederschläge gefallen. Der Ertrag sei generell nicht so hoch, weil die meisten Flächen des Geratshofs im Wasserschutzgebiet liegen und entsprechend wenig gedüngt werden. Drexl meinte dazu, die lange Trockenphase im Winter habe gebremst. Überhaupt werde die Witterung in Zukunft ein immer größeres Thema in der Landwirtschaft werden.

Heute seien Wetterlagen stabiler, erklärte Ludwig Holzapfel. Während früher Hochdruckgebiete sich schneller mit tiefem Luftdruck abwechselten, halten Trocken- und auch Nässeperioden länger an. Das sei fatal. Beim Mais ist laut Drexl eine durchschnittliche Ernte zu erwarten. Eine Faustregel besage „am 07.07. soll der Mais 77 Zentimeter hoch stehen“. Das sei erreicht. Gerade spät gesätem Mais gehe es gut.

Lesen Sie auch: Graf Dracula hätte so seine Probleme

Themen folgen