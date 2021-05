vor 18 Min.

Gibt es im August in Dießen wieder eine Kultur am See?

Plus Der Dießener Veranstalter Johannes Dornhofer meldet sich zu Wort. Welche Chancen er im zweiten Corona-Jahr für die Kultur am See sieht.

Von Gerald Modlinger

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Oft hat man dieses Sprichwort schon gehört, wenn es um die Frage ging, ob eine Veranstaltung in Corona-Zeiten wirklich stattfinden kann. Dieses Sprichwort greift auch Johannes Dornhofer auf mit Blick darauf, ob es in diesem Spätsommer wieder eine „Kultur am See“ in Dießen geben wird.

