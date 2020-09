vor 32 Min.

Gibt es in Dießen bald neue Wege für Radfahrer?

Plus Die Freien Wähler in Dießen machen Vorschläge, wie Fahrrad und E-Bike attraktiver werden können. Darunter ist auch eine Idee, die vor Jahren allerdings schon einmal abgelehnt worden ist.

Von Gerald Modlinger

Wenn der Dießener Gemeinderat am Montag, 14. September, erstmals nach der Sommerpause wieder zu einer Sitzung zusammenkommt, wollen auch die Freien Wähler teilweise den Takt vorgeben. Gleich drei Anträge hat die Fraktion in den Sommerferien gestellt – in allen Anträgen geht es ums Radfahren. Unter anderem machen die Freien Wähler dabei einen Vorschlag, der vom Gemeinderat vor acht Jahren schon einmal abgelehnt wurde.

Dabei haben die Freien Wähler die Einbahnstraßen in Dießen im Blick. Genau drei gibt es in der Marktgemeinde: die Schützenstraße in Dießen, den Reithenweg in Riederau und die Johann-Michael-Fischer-Straße in Dießen im Bereich der Kastanienallee. Die Freien Wähler wollen laut ihrem Antrag, dass Radfahrer die Einbahnstraßen künftig auch entgegen der für den motorisierten Verkehr geltenden Richtung befahren werden können und entsprechende Zusatzschilder angebracht werden. Einen ähnlichen Vorstoß hat es im Dießener Gemeinderat bereits 2012 gegeben. Ein Antrag der Grünen, dass in der Schützenstraße entgegen der Einbahnrichtung geradelt werden darf, wurde damals mit den Stimmen sämtlicher anderer Fraktionen allerdings abgelehnt. Der starke Verkehr und auch manche Schnellfahrer würden eine solche Regelung problematisch machen, hieß es damals im Gemeinderat. Im Übrigen gebe es auch bereits Alternativen zu Herrenstraße und Hofmark, etwa die Krankenhausstraße oder den Kapellenweg. Über weitere Ideen der Grünen wurde seinerzeit gar nicht mehr weiter gesprochen.

Ein Radweg zwischen Wiesen und Feldern

Andere Vorschläge haben neben dem Einbahnstraßenantrag nun auch die Freien Wähler vorgelegt. Eine davon ist die Errichtung eines Radwegs von Riederau nach St. Alban/Lachen oberhalb des ansonsten viel von Radfahrern frequentierten Seewegs. Nach den Vorstellungen der Freien Wähler würde er am Südende des Buchenwegs in Riederau beginnen und über Bierdorf bis zur Einfahrt zum Ammersee-Gymnasium führen. Große Teile eines solchen Weges sind bereits vorhanden, allerdings gibt es auch Einschränkungen. Manche vorhandenen Wegstücke verlaufen auf Privatgrund, an anderen Stellen sind zwar Wegeflächen abgemarkt, aber es ist kein Weg vorhanden.

Ein Ausbau soll ohne viel Aufwand geschehen

Der erste Abschnitt vom Buchenweg nach Bierdorf verläuft als schmaler Pfad auf Privatgrund, bevor er auf eine öffentliche Wegfläche stößt, die nach rund 500 Metern in Bierdorf endet. Von dort würde es auf der Dorfstraße gut 600 Meter weiter südlich bis zum Holzacker gehen. Von dort aus zweigt zwar eine öffentliche Wegfläche nach Osten ab, ein Weg ist dort aber großteils nicht vorhanden. Dieser beginnt erst wieder südlich des Bierdorfer Grabens, verläuft dort aber wiederum teilweise auf Privatgrund. Südlich des Gassenackers gibt es dann zwar wieder eine Wegfläche, aber keinen Weg und die letzten 60 Meter zur Zufahrt zum Ammersee-Gymnasium würden durch einen Acker verlaufen. Dass es zur Verwirklichung eines solchen Radwegs Verhandlungen mit Grundstückseigentümern bedürfe, sei ihnen bewusst, schreiben die Freien Wähler, die laut Fraktionschef Thomas Höring bereits mit den Grundeigentümern gesprochen haben. Aber mit einem überschaubaren Aufwand (keine Asphaltierung und keine Beleuchtung) würde für viele Bewohner Dießens ein „erheblicher Mehrwert“ entstehen.

Vorschlag für einen Radweg Riederau-Dießen Bild: kropfma

Ein dritter Antrag der Freien Wähler – er steht jedoch nicht auf der Tagesordnung, da er laut Gemeindeverwaltung noch bearbeitet wird – zielt auf eine Förderung von Lastenrädern und Pedelecs durch die Marktgemeinde ab. Gefördert werden sollen damit Lasten-Pedelecs, normale Lastenräder und Pedelecs, ist dem Antrag zu entnehmen. Die Anschaffung solcher Fahrzeuge solle mit 25 Prozent der Nettokosten bezuschusst werden, höchstens 1000 Euro für Pedelecs und 1500 Euro für Lastenräder. Nutznießer sollten Privatpersonen und örtliche Gewerbetreibende sein.

Die Freien Wähler haben auch bereits einen Film zu ihrem Radweg-Vorschlag online gestellt.

Die Sitzung des Gemeinderats am Montag, 14. September, findet ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Ein weiteres Thema im öffentlichen Teil ist die Umgestaltung der Seeanlagen. Der Gemeinderat, so sieht die Tagesordnung vor, soll der Ausführungsplanung und der Durchführung der Ausschreibungsverfahren zustimmen.





