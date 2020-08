Giftige Pflanzen: Kinder müssen geschützt und gewarnt werden

Die Stadt Landsberg und der Landkreis achten darauf, was rund um Kinderspielplätze und Schulen wächst. LT-Redakteurin findet das richtig.

Auf einer Partymeile ist eine Pflanze wie die Engelstrompete, die berauschende Wirkung entfalten kann, sicherlich fehl am Platz. Zu groß die Gefahr, dass sich ein übermütig Feiernder noch mehr an Dröhnung wünscht – und so seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Denn bei Naturmedizin oder Naturdrogen gilt: Die Konzentration an Pflanzeninhaltsstoffen und damit die Wirkung ist schwer abschätzbar.

Alle Gefahren in Garten und Wald lassen sich nicht bannen

Bei giftigen Pflanzen besteht natürlich – vor allem wenn sie bunte Früchte tragen – immer auch die Gefahr, dass ein Kind eine Frucht oder ein Blatt isst. Darum ist es gut, dass Kommunen darauf achten, dass sie nicht neben Kindergärten und Schulen wachsen. Aber grundsätzlich gilt, dass auch Kinder verinnerlichen müssen, dass sie nicht alles in den Mund stecken dürfen.

Denn weder aus dem Garten noch aus dem Wald lassen sich alle Gefahren bannen. Es gibt nicht nur die Engelstrompete, sondern Oleander, Thuje, Hortensie, Eisenhut, Tollkirsche, Pfaffenhütchen, Eibe, Maiglöckchen und viele anderen Pflanzen mehr, deren Genuss sehr gefährlich sein kann.

Lesen Sie dazu auch: Landsberg: Eine gefährliche Schönheit im Kübel

Themen folgen