vor 43 Min.

Giftiges Gas tritt aus: So läuft der Großeinsatz in Landsberg ab

An die 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie weitere Rettungskräften rückten zum Großeinsatz auf dem Gelände der Firma Iwis im Landsberger Frauenwald an.

Plus Bei Iwis Ketten im Landsberger Frauenwald treten rund 1000 Liter Ammoniak aus. Die Mitarbeiter werden evakuiert und die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Wie die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern.

Von Thomas Wunder

Die Feuerwehrleute mit den grellen Schutzanzügen stechen unter ihren rund 70 Kollegen heraus. Sie hatten am Mittwochmorgen die schwierigste Aufgabe bei einem Großeinsatz auf dem Gelände der Firma Iwis Ketten im Landsberger Frauenwald. Dort war beim Wechseln einer Flasche mit Ammoniak eine Leitung gerissen und das giftige Gas hatte sich in einer Fertigungshalle verteilt. So lief der Einsatz ab und so gelang es den Feuerwehrleuten ein schlimmeres Szenario zu verhindern.

