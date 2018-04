00:33 Uhr

Giftiges richtig entsorgen

Der Landkreis sammelt ab 13. April den Problemmüll ein

Am 13. April startet das Problemstoffmobil im Auftrag des Landkreises seine Frühjahrssammeltour. Bis zum 5. Mai können in fast jeder Gemeinde im Landkreis gefährliche Stoffe aus Haushalten kostenlos abgegeben werden.

Holzschutzmittel, flüssige Lacke, teilentleerte Spraydosen, Chemikalien, Verdünner, Lösemittel, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen sind nur ein Teil der langen Liste an Stoffen, die auf keinen Fall in die Restmüllbehälter gegeben werden dürfen. Häufig werden auch Abfälle bei der Sammlung angeliefert, die nicht zu den gefährlichen Abfällen zählen und bei der Sammlung nicht angenommen werden können. Dazu gehören Dispersions-/beziehungsweise Innenraumfarben und ausgehärtete Lack- und Kleberreste. Diese Abfälle dürfen in die Restmülltonne entsorgt werden. Eingetrocknete Reste von Dispersionsfarben können aus dem Behälter geklopft werden. Der leere Eimer gehört in die Gelbe Tonne.

Wer größere Mengen nicht eingetrockneter Dispersionsfarben loswerden will, für den ist es sinnvoll, diese am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten zu entsorgen. Diese Anlieferungen sind gebührenpflichtig. Die Termine der mobilen Problemstoffsammlung finden sich im Abfuhrkalender des Landkreises und auf den Internetseiten der Kommunalen Abfallwirtschaft (www.abfallberatung-landsberg.de). Die Nutzer der LL Abfall App werden an die Termine in ihrer Gemeinde erinnert, wenn sie sich angemeldet haben. (lt)