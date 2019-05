Giftstoffe aus Löschschäumen finden sich auch im Bach und in Gärten

Landidylle in Untermühlhausen: Für Verunsicherung sorgt jedoch, dass nicht nur in den bis 2013 fürs Trinkwasser benutzten Sieben Quellen, sondern auch am Verlorenen Bach (Bild) und in Gärten gesundheitsschädliche PFC-Chemikalien festgestellt wurden. Solche Stoffe wurden zu Löschzwecken am Flugplatz in Penzing eingesetzt.

Bild: Alois Vitzthum