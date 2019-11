vor 39 Min.

Giftstoffe im Wasser: Vorsicht vor Fischen aus dem Verlorenen Bach

Fische aus dem Verlorenen Bach sollten nicht regelmäßig gegessen werden. Das Landratsamt spricht eine Warnung aus. Was der ehemalige Fliegerhorst Penzing damit zu tun hat.

Von Dominic Wimmer

Achtung Fischesser: Tiere, die aus dem Verlorenen Bach geangelt werden, sollten nicht regelmäßig gegessen werden. Grund sind Giftstoffe. Denn auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes Penzing sind aufgrund früherer Nutzungen bekanntlich auch Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) vorhanden. Neben vielen anderen Untersuchungen, die derzeit auf dem Gelände stattfinden, hat das Landratsamt Landsberg dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auch Proben von wildlebenden Fischen (fünf Bach- und eine Regenbogenforelle) aus dem Verlorenen Bach zur Untersuchung auf PFC-Verbindungen vorgelegt. Je drei Fische wurden an zwei Stellen im Verlorenen Bach Untermühlhausen und zwischen Epfenhausen und Weil gefangen.

Behörden: Einen Fisch kann man problemlos essen

Laut Pressemitteilung stellte die Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) in den Proben jeweils den höchsten Gehalt aller in den Proben festgestellten Substanzen dar. "Das LGL hält deshalb die PFOS auch für maßgeblich bei der Beurteilung der Verzehrfähigkeit der Fische und ihrer gesundheitlichen Wirkung." Auch beim Verzehr einer großen Menge Fisch aus dem Verlorenen Bach mit einer Mahlzeit oder über einen Tag verteilt, seien bei keinen der in den verschiedenen Proben vorliegenden PFOS-Gehalten nachteilige Wirkungen auf die Gesundheit zu erwarten.

Dennoch: Von einem regelmäßigen und dauerhaften Verzehr von Fischen aus dem Verlorenen Bach rät das LGL ab, da dies wegen ihrer PFOS-Belastung negative gesundheitliche Wirkungen hervorrufen könnte. "Da sich der PFOS-Gehalt der Proben aus Untermühlhausen nicht wesentlich von den Ergebnissen aus den Proben zwischen Epfenhausen und Weil unterscheidet, geht das LGL davon aus, dass die ermittelten Belastungen repräsentativ für die generelle Belastungssituation von Forellen im Verlorenen Bach sind", so das Landratsamt weiter.

Wer sich informieren möchte, kann sich unter anderem an das Landratsamt Landsberg wenden oder an die "PFC-Infoline" am LGL: Telefon 09131/6808-2497.

