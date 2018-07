vor 19 Min.

Gigantische Klangwolken

Eine hervorragende Bigband, aber nur wenige Besucher

Das Zusammenspiel hervorragend, die Klangwolken gigantisch, der Besuch eher mau: So könnte in aller Kürze der Auftritt der Bigband Dachau beschrieben werden, die zum Jubiläum „140 Jahre Bürgertheater Landsberg“ im Foyer des Stadttheaters für mächtig Sound sorgte. Die Landsberger zog es an dem Sommerabend wohl eher an den See oder in den Biergarten, zumindest wäre noch viel Platz zum Abtanzen gewesen.

Den Musikern war das ziemlich egal, sie hatten allesamt sichtlich Spaß. Leiter dieser Band, in der neben einer mächtigen Rhythmusgruppe und einer breiten Bläserriege auch Violine und Querflöte ihren Platz haben, ist Tom Jahn, dessen Künstlername „Tom Tornado“ eigentlich viel besser passt. Klatschend und stampfend stand der Bayerwaldler vor den Musikern und verströmte Energie für alle.

Die beiden Schlagwerker können da nicht anders, als den Rhythmus perfekt aus ihrem Instrumentarium zu klopfen. Wenn sie denn an ihrem Platz sind – denn der Beginn des Konzerts ist eher verhalten: Einzelne Bläser kommen auf die Bühne, intonieren so etwas wie einen fanfarenartigen Choral. Nach und nach erscheinen die Kollegen. Alle sind gekleidet in lustige, teilweise skurril-chaotische Klamotten, teilweise machen dabei sogar die Instrumente mit. So leuchtet der Geigenbogen der E-Violine dank roter LEDs.

Und es wird losgelegt. Musik und Arrangements sind eine respektlose Mischung aus Klassik, Techno, Ethno, Electro, Pop, Funk, einfach allem, was es so gibt auf dem Markt der Musikstile. Verjazztes Metal, verrockter Swing, die Band switcht gemeinsam mit ihrem Chef alles munter durch. Das Hauptaugenmerk liegt eindeutig auf perfektem Rhythmus, und den gibt der Tornado vor. Wie auch vieles andere: Der Leiter ist Conferencier, Moderator, Motor, Antreiber, Animateur, alles in einem. Tom Tornado redet in verschiedenen Sprachen und hält es bei den Ansagen wie bei der Musik – Dialekte sind zum Vermischen da.

Das Publikum hat gefälligst mitzumachen, muss aber nicht lange gebeten werden. Schnell sind die Glieder gelockert und die Hände bereit. Es wird geklatscht und gejohlt, Begeisterung breitet sich aus. Einzelne Musiker – Sänger, Bläser, hervorragende Gitarristen zeichnen sich durch solistische Auftritte aus.

Der theatereigene Licht- und Tonmaster Peter Dürrschmidt steht bei so viel Wirbel nicht zurück. Die bunten Scheinwerfer lassen die Musiker und ihre Instrumente glitzern und irgendwann ist auch die Discokugel überzeugt und verstreut Sternchen im Foyer. (löbh)

