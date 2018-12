vor 41 Min.

Glaube: Was uns Licht und Dunkelheit sagen

Für Familien an Weihnachten ein Muss: die Kinderkrippenfeier, bei denen die Geschichte von Maria und Josef dargestellt wird. Unser Foto zeigt den Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln mit Stadtpfarrer Gregory Herzel.

Viele hören am Heiligabend die Predigten der Pfarrer. In Landsberg wird von Umbrüchen, einem Weihnachtslied und dem Astronauten Alexander Gerst gesprochen.

Von Thomas Wunder

Licht und Dunkelheit. Das sind die zwei Gegensätze, mit denen sich die Landsberger Geistlichen bei ihren Predigten an Heiligabend beschäftigt haben. Unsere Zeitung hat zusammengefasst, was die evangelische Pfarrerin Jutta Krimm sowie ihre katholischen Kollegen Gregory Herzel und Michael Zeitler in der Kirche gesagt haben.

Empfindlicher in Sachen Kritik

„Licht und Dunkelheit – besonders in der Heiligen Nacht ahnen und spüren wir die Bedeutung, auch die doppelte Bedeutung von Finsternis und Licht“, sagte Jutta Krimm in der Christvesper in Schwifting. Die Menschen seien in diesen Tagen empfindlicher als sonst für Unfrieden und den falschen Tonfall, selbst für leise Kritik und erst recht für laute. Aber: Weihnachtliches Licht gibt Trost. Krimm stellte die Frage, ob wir heute in Finsternis wandeln? „Wir erleben Umbrüche“, sagte sie. Ungewiss sei etwa, ob es gelingen wird, Europa zusammenzuhalten oder ob auseinanderbricht, was schon längst hinter Bürokratie und Machenschaften auf der Strecke geblieben sei. Frieden scheine immer weiter in die Ferne zu rücken.

Auch das Private im Blick

Doch die evangelische Pfarrerin hatte auch das Private im Blick. Auch dort seien Licht und Dunkelheit mitunter nah beieinander. „Da empfindest du dich gerade eben noch als begnadetes, gesegnetes Gotteskind mit viel Dankbarkeit – und im nächsten Moment erlebst du Dunkelheit in ungeahnter Wucht.“ Etwa, wenn die niederschmetternde Diagnose eines Arztes einem den Boden unter den Füßen wegzieht.

Doch mitten in die Dunkelheit der Welt schenke Gott den Menschen die Perspektive auf sein Licht. Das Licht, das mit dem Heiland der Welt gekommen ist. „Kein Kind wie andere auch – in diesem Kind kommt Gott zur Welt.“

Wie sehr Gott die Menschen liebt

Stadtpfarrer Gregory Herzel ergänzte seine Predigt in der Christmette in St. Katharina und Heilig Engel mit Textauszügen aus dem Lied „Oh du fröhliche“. Welt ging verloren, war einer davon. „Auch heute noch scheint unsere Welt verloren, Gottes Wort von Liebe ungehört zu bleiben“, sagte er weil in vielen Teilen dieser Erde Krieg und Gewalt, Hunger und Armut, Not und Elend herrschen würden. Und überhaupt scheine Vieles nicht mehr zusammenzuhalten, was vorher, verbindlich, verbinden war in der Politik, in der Gesellschaft, in der Kirche. Allerdings: Welt ging verloren ... Christ ist geboren.

„Das Weihnachtsfest will uns wieder einmal mehr zeigen, wie sehr Gott uns Menschen liebt“, sagte Herzel. Er reiche uns seine Hände, die Hände eines kleinen Kindes, damit wir sie ergreifen. Und in all der Dunkelheit des Lebens heißt es Christ ist erschienen, damit die Menschen ein Licht sehen. „Mit der Geburt des Gottessohnes sind wir versöhnt mit Gott und sollen versöhnt sein untereinander.“

Herunter zu den Menschen kommen

Mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst begann Stadtpfarrer Michael Zeitler seine Predigt in der Christmette in Mariä Himmelfahrt. Monatelang habe dieser die Welt von oben gesehen und plötzlich sei er wieder hier unten, sei er daheim. „Auch wir wollen heute die Perspektive von oben nach unten richten, denn Jesus Christus ist eben nicht dort oben im Himmel geblieben, sondern zu uns auf die Erde gekommen.“ Zeitler folgert daraus: „Gott interessiert sich für mich und mein Leben.“ Er wolle nicht fernab in himmlischen Sphären auf seiner göttlichen ISS bleiben, sondern komme herunter zu den Menschen. In eine Welt, die von zahlreichen Problemen geplagt sei.

Der Zustand des Planeten

Konflikte aller Art begegnen den Menschen. „Doch noch größere Sorge bereitet uns der Zustand unseres Planeten“, sagte Michael Zeitler. Die Temperaturen würden ansteigen und Staaten aus dem Klimaabkommen aussteigen. „Dass da etwas nicht mehr stimmt, kann man auch aus dem Weltall bereits sehen.“ Und da war Zeitler wieder bei Alexander Gerst. Dessen Weltraummission sei nun zu Ende. Und so richtete der Stadtpfarrer zum Abschluss den Blick in den Stall nach Bethlehem. „Dort haben wir nun Jesus gefunden, in der Krippe, im Alltag unseres Lebens.“ Dort sei den Menschen der Retter geboren.

