01.10.2018

Gleich oder doch anders?

Unter oder über Wasser: Die Schwimmerin von Gisela Franzke ist eines der Bilder der Ausstellung „Gegengleich“, die bis Mittwoch in der Säulenhalle zu sehen ist.<b>Foto: Romi Löbhard</b>

Die Künstlergruppe zeit:zone spielt mit der Wahrnehmung des Betrachters

Von Romi Löbhard

Landsberg Was bei der Schau der Künstlergruppe zeit:zone in der Landsberger Säulenhalle als Erstes auffällt, ist ein riesiger, von der Decke baumelnder Stuhl. Er nimmt jeden Windhauch dankbar auf, tanzt, schwebt und scheint mit seinem Schatten zu spielen. Der Stuhl ist Teil der Ausstellung „Gegengleich“. Gefertigt hat ihn Sabine Spieler aus Kaufering. Und er ist nicht der Einzige seiner Art: Die auf Stelen stehenden, ja auch auf Papier großformatig gemalten Stühle – hervorstechendes Merkmal sind lange, absolut nicht tragfähige Spinnenbeine, die sich winden und drehen – begegnen dem Betrachter immer wieder. „Gegengleich“ bedeutet hier einerseits der Stuhl als Sitzmöbel, andererseits der Stuhl als Bezeichnung für ein Amt, eine Person, aber auch Situation oder Energie.

Auffallend ist auch die großformatige Malerei am Eingang: Gaby Groß hat Mensch und Tier einander gegenübergestellt und deckt mit ihren einfach zu deutenden Arbeiten die ganze Widersprüchlichkeit in diesem Verhältnis auf. Der Mensch ist auf Natur- und Tierschutz bedacht, bleibt aber stets der Sieger in diesem Kampf der Lebewesen. Der Eisbär leidet unter dem Klimawandel, der Stier wird vom Torero niedergestreckt.

„Informationsmanagement“: Die knallig pinkfarbenen Rahmen der 24 Bilder zum Thema locken unweigerlich in die Nische der Halle. Für Una Haus ist „Gegengleich“ die Verbindung vom Sender zum Empfänger. Die vielfältigen Möglichkeiten, Botschaften zu transportieren, beleuchtet die Künstlerin gegenständlich, figurativ. Medium sind dabei stets die Hände, sie halten das Smartphone und die Feder, die Kamera und auch das vom Gegenüber erspürte Gefühl.

„Gibt es jemand da draußen, der mir aufs Haar gleicht?“ Das beschäftigte Hildegard Becker bei ihrer Arbeit für „Gegengleich“, und sie setzte das Abbild ihres Kopfes mehrfach mitten in die Seiten des Weltalls. Ist es denkbar, dass Doppelgänger von uns existieren? Dieses schwer ergründbare Geheimnis hat die Künstlerin in einen geradezu leer gestalteten Bildraum gepackt.

Gisela Franzke spielt bei den großformatigen Acrylarbeiten, Titel „180 Grad“ mit der Wahrnehmung. Die Schwimmerin, ist sie unter oder über Wasser? Wird das Bild um 180 Grad gedreht, ist das Rätsel weiterhin nicht gelöst, die Darstellung ist „gegengleich“ oder auch gespiegelt. Bei der Betrachtung der kleinformatigen Arbeiten kann sich eine gewisse Beklemmung einstellen. Eine Badende als Positiv und als Negativ, ein unwirklicher Schatten, es ist wohl das Innen und das Außen, das die Künstlerin damit abbildet.

Ins tiefste Innere scheinen auch die Bilder von Antje Wolkersdorfer zu führen. Der Zyklus „Novemberbilder“ ist beherrscht von stets in dunklem Grau oder Schwarz gehaltenen Linien und Strukturen, durch die teilweise diffuses Licht sich einen Weg zu finden sucht. Ist es das Geäst eines kahlen Baumes, sind es Korallenriffs tief unten im Meer – oder sind es doch die geheimen Wege von Gedanken und Gefühlen im Menschen? Die Bedeutung scheint im Außen und Innen zu liegen, im „Gegengleich“.

Öffnungszeiten bis Mittwoch, 3. Oktober, Montag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, Dienstag von 16 bis 20 Uhr.

