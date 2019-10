06:25 Uhr

Gleich zwei Vergiftungsfälle in einer Woche

Plus Die Landsbergerin Heike Weisser ist mit ihrem Hund Emil unterwegs. Dabei frisst der Hund in der Nähe des Mutterturms am Boden etwas. Dem Hund geht es immer noch schlecht.

Heike Weisser war am Freitag mit ihrem Pappilon-Phalene-Chihuahua-Mix Emil am Lech spazieren. Am Mutterturm fraß der kleine Hund etwas. „Ich konnte es ihm nicht mehr rechtzeitig wegnehmen.“ Als sie in ihrer Wohnung in Landsberg ankam, hatte Emil Schaum vor dem Maul, erbrach sich, zitterte und hatte Atemnot.

