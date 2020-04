Gnadenhochzeit in Eresing: Seit 70 Jahren ein Ehepaar

Plus Erna und Erich Piczlewicz feiern wie vor 70 Jahren unter ungewöhnlichen Umständen Hochzeit. Vor sechs Jahren wagten sie nochmal einen Neuanfang.

Ostern ist für Christen ein Fest der Freude. Für ein Ehepaar aus der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf ist es heuer neben der Feier der Auferstehung Jesu etwas ganz Besonderes. Denn am Karfreitag jährte sich die kirchliche Eheschließung von Erna und Erich Piczlewicz zum 70. Mal. Allerdings konnte das Paar aus Eresing dieses Jubiläum der Gnadenhochzeit aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen nicht so begehen, wie gewünscht. Schon die Hochzeit im Jahr 1950 fand unter ungewöhnlichen Umständen statt.

Nach dem Krieg gab es Ausgangssperren

Geplant war eine Segnung des Jubelpaares während des Ostergottesdienstes sowie ein Fest mit der Familie. Die Hochzeit der beiden am 10. April 1950 fand ebenfalls unter außergewöhnlichen Umständen statt. In Folge des Zweiten Weltkriegs gab es in Deutschland noch Ausgangssperren, und so waren bei der Heirat der beiden in der Lüneburger Heide neben einigen Familienangehörigen nur weitere Bedienstete anwesend, die zusammen mit dem Paar auf einem Bauernhof gearbeitet haben. Getanzt wurde im Flur des Wirtschaftsgebäudes.

Eine so lange Ehe lebt nicht von einzelnen herausragenden Ereignissen, sondern davon, wie man den Alltag miteinander verbringt und gestaltet. Das Geheimnis der glücklichen Ehe von Erna und Erich Piczlewicz liegt darin, dass sich jeder der beiden von Beginn an nach seinen Stärken und Möglichkeiten in die Beziehung eingebracht hat und dies auch heute noch tut. Im Gegensatz zu vielen Paaren in der heutigen Zeit, setzten sie nie zu hohe Erwartungen in den Partner.

Der Ehemann war häufig im Ausland

Der geografische Weg der beiden führte von der Lüneburger Heide über das Ruhrgebiet nach Bayern. Zunächst verbrachten Erna, die am 3. August 1932 in Ostpreußen geboren wurde, und Erich Piczlewicz, der am 17. Februar 1926 in Ost-Brandenburg geboren wurde, nach der Heirat ein paar Jahre in der Lüneburger Heide. Dort kam auch ihr Sohn Detlef zur Welt. Im Jahr 1954 folgte aus beruflichen Gründen ein Umzug ins Ruhrgebiet. Bedingt durch seine Montagetätigkeit war Erich Piczlewicz häufig im Ausland.

Mit dem Renteneintritt von Erich Piczlewicz folgte 1984 ein weiterer Ortswechsel. Das Ehepaar zog nach Bayern, wo ihr Sohn Detlef schon seit einigen Jahren lebte. Seit 1986 leben sie mit ihrem Sohn in Eresing. Erna Piczlewicz übernahm dort die Betreuung ihrer beiden Enkelkinder, die inzwischen erwachsen sind. Ins Dorfleben haben sich Erna und Erich Piczlewicz schnell integriert. Sie traten dem Seniorenclub und dem Singkreis bei, den die 87-Jährige von 2002 bis 2017 leitete.

Im Jahr 2014 konvertierte das Paar zur römisch-katholischen Kirche. Es besucht, sofern es die Gesundheit zulässt, regelmäßig die Gottesdienste in der Pfarrkirche. Man kann die beiden auch bei der Ulrichskapelle antreffen, wo sich ihr Sohn Detlef um die dortigen Außenanlagen kümmert. (lt)