Graffiti-Schmierer in der Landsberger Innenstadt

Kurz vor dem Jahreswechsel werden in der Altstadt in Landsberg zahlreiche Wände mit roter Farbe beschmiert. Was die Polizei bislang weiß.

Eine ganze Serie von Graffitis ist in der Nacht vom 30. auf 31. Dezember in der Landsberger Innenstadt an Hauswänden angebracht worden. Besonders auffällig ist eine Schmiererei am unteren Ende der Alten Bergstraße. Dort findet sich an einer Hauswand der Text „Für die, die gelitten haben!“.

Wie dieser Text zu verstehen ist, ließ ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage offen. Er könnte aber Teil einer Serie von Schmierereien in roter Farbe sein, die in der Nacht auf Silvester in Landsberg angebracht worden sind. Solche fanden sich laut Polizei auch in der Lechstraße, am Infanterieplatz, am Flößerplatz, in der Salzgasse und in der Johann-Wechsler-Straße. Die Polizei geht von einem Sachschaden in einem vierstelligen Euro-Bereich aus. Ob ein Zusammenhang mit einer Graffiti-Serie vom September besteht, ist unklar. Der damalige Urheber wurde ermittelt. (ger)

