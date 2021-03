15:54 Uhr

Granatenfund in Utting: Ein Lob und zwei Anzeigen

So sah die Handgranate aus, die zwei Jugendliche in Utting mit einem Magneten aus dem See gefischt haben.

Plus Dass jetzt gegen einen jungen Mann ermittelt wird, der in Utting mit einer Magnetangel eine Granate entdeckte, stößt bei den LT-Lesern auf Unverständnis. Was die Polizei dazu sagt.

Von Gerald Modlinger

Ein Jugendlicher fischt mit einer Magnetangel eine scharfe Handgranate aus dem Ammersee – und jetzt hat er zwei Anzeigen am Hals. Das stört das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen. In den sozialen Medien wird nach dem Fund am Wochenende in Utting lebhaft diskutiert. Auch die Mutter der jungen Frau, der die Magnetangel gehört, ist entsetzt, dass gegen den Angler ermittelt wird. Das LT sprach mit den Beteiligten.

Wie berichtet, hatte ein 17-jähriger Uttinger am Samstag gegen 17.30 Uhr vom Dampfersteg aus ein Metallteil aus dem Ammersee gefischt. Er tat das mit der Magnetangel seiner gleichaltrigen Freundin aus Eresing. Die Jugendlichen hätten seit der Corona-Pandemie kaum noch Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, also habe sich die Tochter eine solche Angel gekauft, um Münzen oder Ähnliches zu finden, erzählt die Mutter der jungen Eresingerin, Andrea Papadopulos. Am Ammerseeufer probierten sie die Neuanschaffung aus. Zunächst, so berichteten die 17-jährige Jessica Weinert-Papadopulos und ihre Mutter dem LT, fanden sie im Uferbereich Schrauben und Nägel.

Die Granate sollte nicht abgelegt werden

Dann begab sich Jessicas Freund ein paar Meter auf den im Winter abgesperrten Dampfersteg und sogleich hatte er ein größeres rostiges Metallteil am Magneten. Weil es den jungen Leuten nicht geheuer war, riefen sie bei der Polizei in Landsberg an. Dort wurden sie ermahnt, den Fund ja nicht zu bewegen und abzulegen, um keine Explosion auszulösen. Um 18.10 Uhr traf laut den Aussagen der Jugendlichen schließlich eine Polizeistreife aus Dießen ein, wobei der 17-Jährige inzwischen die Granate doch abgelegt hatte und weggelaufen war, nachdem ihm der Arm allmählich wehgetan hatte.

Die Polizei nahm die Personalien des Angler-Duos auf, danach durften die jungen Leute gehen. Der Summerpark wurde abgesperrt, der Kampfmittelräumdienst sprengte die Granate fünf Meter weit im Ammersee. Laut Polizei handelte es sich wahrscheinlich um eine Granate US-amerikanischer Herkunft.

Ein Magnet darf nicht ins Wasser gehalten werden

Den 17-jährigen Magnetangler erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs, weil er den abgesperrten Dampfersteg betreten hatte, und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil er mit einem Magneten geangelt hatte. Das sei, so ein Sprecher der Dießener Polizei, nach dem Wasserhaushaltsgesetz grundsätzlich verboten. Ein Magnet sei ein Feststoff, der ohne amtliche Genehmigung nicht in ein Gewässer eingebracht werden dürfe.

Das löste nun einige Empörung aus, auch bei Jessicas Mutter: „Die Kinder haben gedacht, sie tun etwas Gutes, wenn sie den Fund der Polizei mitteilen. Künftig werde ich sie aber davon abhalten, sich bei der Polizei zu melden“, sagt sie. Sie frage sich, ob es besser gewesen wäre, die Granate wieder in den See zu werfen mit dem Risiko, dass später mal jemanden etwas passiere. Dass man mit Magneten nicht angeln dürfe, haben ihre Tochter und ihr Freund nicht gewusst. „Wir mussten danach lange im Internet suchen, bis wir wussten, dass man dazu eine Genehmigung braucht.“

Am Dampfersteg in Utting hat ein Magnetfischer eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bild: Julian Leitenstorfer (Symbolfoto)

Wie mit den Anzeigen weiter verfahren wird, liege nicht im Ermessen der Polizei, erklärte ein Sprecher der Dießener Inspektion. Es sei aber „super löblich“ gewesen, den Fund zu melden, und das werde sicher von Landratsamt und Staatsanwaltschaft als Verfolgungsbehörden gewürdigt werden. Zur Kritik, dass es 35 Minuten dauerte, bis die Polizei von Dießen nach Utting kam und der junge Angler so lange die Granate am Magneten ruhig halten sollte, erklärte der Sprecher, die Polizei sei zur selben Zeit mit einer Vermisstensuche beschäftigt und personell entsprechend gebunden gewesen.

