17.12.2019

Grandios gescheitert

Die „Komödie im Dunkeln“ des Landestheaters Tübingen will trotz aller Bemühungen einfach nicht komisch wirken

Von Bärbel Knill

Dunkel ist hell und hell ist dunkel – diese Vorstellungsleistung müssen die Zuschauer erbringen in der „Komödie im Dunkeln“, einem beliebten Stück von Peter Shaffer aus dem Jahr 1965. Shaffer hatte den Einfall zu diesem Szenario, Licht und Dunkel zu vertauschen, nach einem Besuch der Peking-Oper. Die Bühne ist hell erleuchtet, die Figuren agieren jedoch in völliger Dunkelheit, stolpern, stürzen und tun Dinge, die man nur tut, wenn man meint, es sehe keiner zu. Dieses Szenario bietet eigentlich eine grandiose Plattform für zum Brüllen komische Aktionen auf der Bühne, doch das Landestheater Tübingen unter der Regie von Jan Jochymski scheiterte im Landsberger Stadttheater damit ebenso grandios.

Was komisch ist und warum, wird diskutiert und analysiert, seit es Theater gibt. Die Inszenierung des Landestheaters Tübingen hatte eigentlich alles, was dazu gehört: Ein atemloses, rasantes Tempo, bei dem sich die Ereignisse überschlagen; überzeichnete Charaktere; komische Situationen und Dialoge. Warum ist es dann einfach nicht lustig? Zu Beginn lag es wohl daran, dass der Zuschauer nicht mitgenommen wird, sondern mitten in eine rasende Handlung geworfen wird, bei der er erst einmal gar nicht mitkommt. Da half es auch wenig, dass ein „Handwerker“ im Vorfeld auftrat und erklärte, dass nun hell dunkel sei und umgekehrt. Die Zuschauer sollten zu jedem Beleuchtungswechsel einen entsprechenden Laut produzieren, um sich die Situation zu verdeutlichen.

Bevor eine komische Situation entsteht, muss zunächst Normalität herrschen. Diese Zeit hat man in der Inszenierung des Landestheaters aber nicht. Es geht sofort los: Dunkelheit, Chaos, die Umstände werden in einem atemlosen Dialog zwischen Brindsley Miller (als Darsteller eigentlich witzig: Rinaldo Steller) und seiner Verlobten Carol Melkett (Florenze Schüssler) erklärt, während sich Brindsley bereits völlig übertrieben in einem Telefonkabel verheddert. Dieses beabsichtigt-unbeabsichtigt wirkende Verheddern wiederholt Carol später im Stück, was es auch nicht witziger macht. Und so geht es weiter, man hat den Eindruck, es werden ständig Situationen konstruiert, bei denen die Figuren stolpern, fallen, sich verheddern oder etwas umstoßen.

Heillos überzeichnet sind die Charaktere des schwulen Nachbarn Gorringe (Gilbert Mieroph) und der überspannten Nachbarin Miss Furnival (Susanne Weckerle). Eigentlich wäre es das perfekte Szenario für klassischen Slapstick, der ja auch versucht wird: eingetretene Bilder, Personen, die übereinander fallen, Klopapier im Hosenbund, Verwechslungen. Weil alles aber sehr konstruiert wirkt und die Missgeschicke auch nicht „echt“ wirken, will sich einfach keine wirkliche Komik einstellen. Das ist bei einer Komödie, die allein auf Situationskomik beruht, ziemlich tragisch.

Eine sehr nette Idee war der Geräuschemacher, der am Rand der Bühne eine eigene „Werkstatt“ hatte, mit witzigen Instrumenten wie Glockenspiel, verschiedenen Pfeifen und Tröten, Triangeln und mehr, der zu den Stürzen die comicartigen Geräusche machte. Diese waren aber zum Teil so leise, dass man sie nicht deutlich wahrnahm. Komik gehört eben zu den sehr anspruchsvollen und schwierigen Disziplinen, und diesmal wollte sie sich nicht einstellen.