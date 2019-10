vor 45 Min.

Gratis mit dem Bus?

Neue Ideen im Bauausschuss

Kann trotz der Sperre die Von-Kühlmann-Straße für Fußgänger passierbar bleiben? Darüber haben jetzt die Mitglieder des Bauausschusses des Landsberger Stadtrats diskutiert. Dabei kristallisierten sich zwei Ideen heraus, über die nun in der Verwaltung nachgedacht werden soll, wie Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) sagte.

Um zumindest den Verkehr in Nord-Süd-Richtung und damit auch den Stadtbusbetrieb trotz der baustellenbedingten Engstelle aufrechterhalten zu können, hatte das Ordnungsamt aus Sicherheitsgründen die Von-Kühlmann-Straße für Fußgänger gesperrt. Weil der Bus weiterfahren kann, schlug der Oberbürgermeister vor, zu prüfen, ob Fußgänger während der Bauarbeiten am Lechsteg kostenlos mit dem Stadtbus vom evangelischen Gemeindehaus zum Postberg gebracht werden können. Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) regte an, die etwa 50 Meter lange Engstelle mit einer Druckampel auszustatten, um Fußgängern einen sicheren Durchgang zu ermöglichen. Allerdings wandte dagegen der Chef des Ordnungsamt, Ernst Müller, ein, dies werde längere Rotphasen und damit Wartezeiten für den Fahrverkehr zur Folge haben.

Moritz Hartmann (Grüne) warnte davor, dass Fußgänger die Sperrung wie zuletzt am Klostereck oder aktuell am Wildpark missachten würden. Weil ohnehin nicht so viele Fußgänger unterwegs seien, müsste die Sicherheitsfrage doch ohne Sperrung gelöst werden können, meinte er. Die Kritik, zu spät informiert zu haben, wies Tiefbauchef Hans Huttenloher zurück. Dies sei unverzüglich geschehen, als man die jetzige Lösung erarbeitet hatte. Zuvor sei von einer Komplettsperrung ausgegangen worden. (ger)