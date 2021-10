Greifenberg

Asylunterkunft in Greifenberg: Mann schlägt mit Bratpfanne zu

In einer Asylunterkunft in Greifenberg kommt es zum Streit. Der Fall landet vor Gericht.

Von Ernst Hofmann

Betrunken hat ein 30-Jähriger aus Nigeria Ende Dezember einem 37-jährigen Mitbewohner aus Eritrea in einer Asylbewerberunterkunft in Greifenberg eine Bratpfanne mit Wucht auf den Kopf geschlagen. Mindestens ein Mal, vielleicht auch drei Mal. Jetzt musste sich der Mann vor dem Amtsgericht in Landsberg wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

