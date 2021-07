Freibad Greifenberg: Bauarbeiten verzögern sich

Keine guten Nachrichten für Wasserratten. Beim Neubau des Sommerbads in Greifenberg gibt es Probleme. Wann die Eröffnung vorgesehen ist.

Bis vor einigen Wochen war man im Landsberger Landratsamt noch zuversichtlich, dass der Neubau des Sommerbads in Greifenberg bis etwa Ende Juli 2021 abgeschlossen werden könnte, die Arbeiten lagen im Zeitplan. Wie auf vielen Baustellen in Deutschland geht es auch in Greifenberg in den vergangenen Wochen nur noch schleppend voran.

Es gibt Liefer- und Materialengpässe

Liefer- und Materialengpässe, die vor allem auch die Bauwirtschaft bundesweit hart getroffen haben, machen auch vor dem Landkreis Landsberg nicht Halt, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. So kam es an der Badbaustelle unter anderem zu deutlichen Lieferverzögerungen von Dämmmaterial, Blechen, Innentüren und Armaturen im Sanitärbereich. Einzelne Gewerke mussten nach hinten verschoben werden.

Damit steht nun endgültig fest, dass es im Sommer 2021 keine Wiedereröffnung des beliebten Bads in Greifenberg mehr geben kann. Die Bauarbeiten werden sich – nach aktuellem Zeitplan – nun bis mindestens Mitte Oktober erstrecken. (lt)

