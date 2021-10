Probelauf im neuen Greifenberger Freibad steht an

Die Erholungsstätten im Landkreis Landsberg boomen. Deshalb wird in das Strandhaus in Eching investiert. Im neuen Warmfreibad in Greifenberg soll der Betrieb 2022 starten und in Kaufering könnte ein neues Becken entstehen.

So wie die Einwohnerzahlen im Landkreis Landsberg kontinuierlich steigen, so wächst auch der Bedarf an Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten möglichst in der Nähe des Wohnorts. Das bringt einige dieser Einrichtungen, wie die Landkreisbäder, an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Naherholungs- und Bäderausschuss des Landkreises machte sich vor Ort ein Bild und diskutierte anschließend über Lösungsmöglichkeiten.

Station eins war das Strandhaus im Naherholungsgebiet Eching. Das Haus war ursprünglich nur ein einfacher Kiosk, den es zwar immer noch gibt, der sich aber im Lauf der vergangenen rund 30 Jahre durch ständige Anbauten zu einem Restaurant entwickelte. Bis zu 250 Personen finden, wie Pächterin Miriam Pavic, den Ausschussmitgliedern erläuterte, dort Platz. Die Küche allerdings sei für so viele Gäste zu beengt und müsse erweitert werden. Zumal Pavic auch vorhat, die Speisenauswahl langfristig zu erweitern.

Der Bäderausschuss besuchte die Baustelle des Wamfreibads in Greifenberg und das Strandhaus in Eching, wo Pächterin Miriam Pavic (links) informierte. Foto: Thorsten Jordan

Die Elektroinstallation sei saniert, hieß es seitens der Verwaltung. Steige der Bedarf, dann müsse eine zweite Stromleitung gelegt werden. Es wurde ein Kühlraum eingerichtet. Laut Gesundheitsamt wäre für eine saubere Trennung von frischen Lebensmitteln und Biomüll ein zweiter notwendig. Zwei große Kühlschränke wären ausreichend, meint die Pächterin. Büro und Ruheliegen befinden sich in zwei nachträglich gebauten Hütten. Die barrierefreie Toilette wurde ebenfalls später eingebaut. Generell sind die Sanitäranlagen ziemlich beengt und längst nicht ausreichend.

Der erste Probelauf im Greifenberger Bad ist im Dezember geplant

Das Ganze sei Stückwerk, sagte Landrat Thomas Eichinger ( CSU). Mit der Anschaffung von zwei Kühlschränken – die auf Empfehlung vom Bäderausschuss als Ersthilfe angeschafft werden sollen – sei es nicht getan. „Irgendwann sind wir erneut an der Grenze.“ Der Ausschuss empfiehlt, ein realistisches Konzept mit etwas Spielraum nach oben zu entwickeln.

Der Bäderausschuss besichtigte das Echinger Strandhaus. Foto: Thorsten Jordan

Zweite Station war das Warmfreibad Greifenberg, das laut Plan im Mai 2022 eröffnet werden soll. Einen ersten Probebetrieb wird es, je nach Wetterlage, im Dezember geben. Derzeit wird an den Außenanlagen gearbeitet. Wie Christian Kusch aus dem Landratsamt erläuterte, ist – um Staunässe zu verhindern – die Entwässerung verbessert und das gesamte Gelände um zweieinhalb Meter angehoben worden. Das Bad komme komplett ohne konventionelle Energiequellen aus und es werde funktionieren, versprach Kusch. Das nördlich angrenzende Gastronomie- und Beherbergungsgebäude soll erneut einer solchen Nutzung zugeführt werden.

Das Haus mit Hangsicherungsfunktion ist laut Kusch robust und hat keine statischen Mängel, ist aber altersbedingt sanierungsbedürftig. Letzteres sei frühestens 2024 umzusetzen. Die Gastronomie müsse erhalten werden, sagte Kreisrat und Stellvertretender Landrat Markus Wasserle (SPD). Bis das Gebäude dafür wieder genutzt werden kann, solle es außen ein wenig aufgehübscht werden, empfahl Wasserle. Der Bäderausschuss schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an. Danach soll ein DEHOGA-Gutachten für eine Standortanalyse mit Kosten-Nutzen-Vergleich in Auftrag gegeben werden.

Auch das Lechtalbad in Kaufering stößt an seine Grenzen. „Etliche der Nutzergruppen hätten gern mehr Wasser“, erklärte Bäderleiter Thomas Zeck. Das sei derzeit einfach nicht machbar. Unter der Woche können generell nur drei Bahnen für Publikum zur Verfügung gestellt werden, der Rest sei von Schulen und Vereinen belegt. In den vergangenen Jahren seit 2005 habe ein kontinuierlicher Anstieg der Gastzahlen beobachtet werden können.

31 Bilder Rundgang durch das neue Warmfreibad in Greifenberg Foto: Thorsten Jordan

Laut Landrat Thomas Eichinger ist dieser deutlich größer als in vergleichbaren Einrichtungen. Das mit einer Studie beauftragte Büro Kannewischer schlägt deshalb eine moderate Erweiterung des Hallenbads vor. So soll der Bau eines vierten Beckens zusätzliche Kapazitäten schaffen und Engpässe beheben. Das Becken könne unter anderem für Schwimmkurse genutzt werden. Letztere seien stets ausgebucht, so Zeck, teilweise gebe es Wartezeiten von bis zu sechs Monaten.

Ein weiteres Schwimmerbecken im Lechtalbad könnte 15 Millionen Euro kosten

Auch die Aufenthaltsqualität in dem Bad, das laut Zeck derzeit mit 1,57 Euro pro Gast bezuschusst werden muss, könne mit einer Erweiterung gesteigert werden. Bleibt die Frage nach den Kosten der Maßnahme. Laut unverbindlicher Vorüberlegung seitens des Büros Kannewischer müsse für einen Anbau in südlicher Richtung mit circa 15 Millionen Euro gerechnet werden (Stand 2020). Der Bäderausschuss beschloss, dass Vorplanungen für eine Erweiterung des Lechtalbads in Auftrag gegeben werden sollen. Bis eine Gesprächsgrundlage vorgelegt werden könne, dauere es allerdings mindestens ein Jahr, so die Vertreter der Verwaltung.