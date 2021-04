Greifenberg: Schlosswiesenbrücke bleibt wohl länger gesperrt

Plus Die beliebte, aber marode Schlosswiesenbrücke zwischen Greifenberg und Schondorf ist abgeriegelt. Warum es ziemlich lange dauern könnte, bis dort wieder die Windach überquert werden kann.

Sie wirkt ebenso romantisch wie sie häufig begangen und befahren wird. Die Rede ist von der Schlosswiesenbrücke im Valloch an der Windach, die für Fußgänger und Radfahrer die kürzeste und landschaftlich schönste Verbindung von Greifenberg nach Schondorf ist. Allerdings ist sie seit einigen Tagen gesperrt – und es ist nicht absehbar, bis wann an dort über die Windach nach Schondorf gegangen werden kann. Dass sich dieser Zustand länger hinziehen dürfte, deutet Bürgermeisterin Patricia Müller an.

Der rund um Ostern von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vorgeschlagene „Brückenlockdown“ sei an der Schlosswiesenbrücke bereits umgesetzt, merkt etwa Uwe Mühlenbrock aus Greifenberg an. Und für einen Schondorfer Bürger, der sich ebenfalls deswegen an das LT wandte, ist die Sperrung „ein Schlag ins Gesicht eines jeden Naturliebhabers und für alle Menschen, die nicht entlang der Staatsstraße fahren wollen“.

Ein kaputtes Widerlage und rostende tragende Teile

Die Sperrung der Schlosswiesenbrücke wurde vor gut zehn Tagen von Bürgermeisterin Patricia Müller angeordnet. Grundlage war ein Gutachten, das nicht nur einen sehr schlechten baulichen Zustand bescheinigte, sondern auch eine Einsturzgefahr gegeben sieht. „Das Problem ist, dass diese Brücke für sehr viele Einheimische, aber auch auswärtige Wanderer, Spaziergänger, Sportler, Radfahrer, Familien mit Kindern, aber auch Bewohner und Besucher des Kreisseniorenheims den einzig sinnvollen nutzbaren Übergang Richtung Schondorf darstellt und hochfrequentiert ist“, schreibt Mühlenbrock weiter.

Dass die Brücke marode ist, sei schon länger bekannt, bestätigt die Bürgermeisterin. Ein neuerliches Gutachten habe dies nochmals bestätigt. „Es ist nicht nur das ausgespülte nördliche Widerlager“, erklärt sie, „auch tragende Teile sind verrostet.“ Und als mit einem Hammer auf das Geländer geklopft wurde, seien Stahlteile heruntergefallen.

Eine Brücke, die von allen geliebt wird

Zuvor hatte es freilich schon einige Zeit gedauert, um überhaupt einmal zu klären, wer gegebenenfalls für eine Instandsetzung oder einen Neubau der bogenförmigen Brücke zuständig ist: Der Freistaat sei es nicht, der Landkreis ebenso nicht und trotz ihres Namens auch nicht die Familie Perfall, erzählt Müller. Auch die Befragung von Bürgern habe keine Erkenntnis gebracht. Schließlich habe man aber einen Gemeinderatsbeschluss von 1905 gefunden, eine Brücke an dieser Stelle zu bauen. In der Nähe habe es zuvor nur eine Furt durch die Windach gegeben, so Müller weiter. Der Wegverlauf und der Windach-Übergang ist auch im Urkataster ungefähr 50 Meter westlich der heutigen Brücke eingezeichnet.

Einen sanften Bogen schlägt die Schlosswiesenbrücke zwischen Greifenberg und Schondorf über die Windach. Foto: Julian Leitenstorfer

Mit dem alten Gemeinderatsbeschluss war klar, dass tatsächlich die Gemeinde für diese Brücke zuständig ist, woraufhin ein zweites Gutachten eingeholt wurde. Wie es nach der Sperrung nun weitergeht, ist bislang nur im Grundsatz absehbar. „Der Gemeinderat ist willens, die Brücke so schnell wie möglich zu ertüchtigen“, sagt die Bürgermeisterin. Allerdings: Das dürfte auf einen Neubau hinauslaufen, wenngleich alle dem jetzigen Bauwerk nachtrauerten, das Müller sogar an das impressionistische Gemälde eines von einer Bogenbrücke überspannten Seerosenteichs von Edouard Manet erinnert. „Das ist nicht nur eine Brücke, die von A nach B geht, sondern sie wird aufgrund der idyllischen Lage und ihrer Form von allen geliebt.“ Allerdings befürchtet Müller schon jetzt, dass das möglicherweise nicht im gewünschten Maße wieder gelingen wird. Egal ob die Brücke ganz neu gebaut oder nur instandgesetzt wird, sie müsse dann den heutigen Vorschriften entsprechen. Das würde bedeuten, dass sie viel breiter als bislang gebaut werden müsste – Müller geht von 2,50 Metern statt bislang gut einem Meter aus –, ebenso müsste ein höheres Geländer errichtet werden.

Die Brücke liegt im Landschaftsschutzgebiet

Sie selber würde am liebsten die Brücke ganz genau so, wie sie jetzt ist, neu bauen wollen. Dass zwei Radfahrer gar nicht und zwei Fußgänger nur knapp aneinander vorbei kommen, sei doch gerade der Reiz: „Es stört doch keinen, wenn er kurz warten muss, das führt manchmal auch zu netten Gesprächen.“

Daneben rechnet Müller auch mit einigem zeitlichen Vorlauf, um überhaupt einen Neubau genehmigt zu bekommen. Die Schlosswiesenbrücke liegt nämlich nicht nur an einem idyllischen Platz, sondern auch im Landschaftsschutzgebiet. Müller sieht auch naturschutzfachliche Herausforderungen. Diese könnten etwa darin bestehen, dass Bachmuscheln oder andere Tiere umgesiedelt werden müssen. Ihr Fazit: „Das ist keine Brücke, die in einem Jahr wieder steht.“

Gummistiefel als Provisorium?

Kann bis zu einem Neubau aber vielleicht irgendwie zumindest ein provisorischer Übergang geschaffen werden? Aufgrund des Landschaftsschutzes glaubt Müller dies eher nicht, aber vielleicht könnten ja 20 Paar Gummistiefel an der Windach bereitgestellt werden, fügt Müller augenzwinkernd hinzu. Ansonsten hoffe sie aber, mit dem Landratsamt zu einer Lösung zu kommen.

Nicht mehr nur für Reiter, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer ist die Schlosswiesenbrücke zwischen Greifenberg und Schondorf jetzt gesperrt. Foto: Julian Leitenstorfer

Das hofft auch Uwe Mühlenbrock: „Es sollten alle Beteiligten wirklich alle Hebel in Bewegung setzen – auch mit hoffentlich unbürokratischen Bewilligungen seitens der Behörden –, damit zumindest eine Sanierung sofort angegangen wird, die eine eventuelle zeitlich limitierte Nutzung kurzfristig ermöglicht.“ Der Übergang sei absolut wichtig und ohne sinnvolle Alternativen.

