Wie viele Ausschusssitze für welche Fraktion im Greifenberger Rat?

Plus Der Austritt der Greifenberger LWD-Mitglieder Bernhard Heinemann und Klaus Röder sorgt weiter für Wirbel und hat Auswirkungen auf die Kommunalpolitik.

Nach dem Austritt der Greifenberger Gemeinderatsmitglieder Bernhard Heinemann und Klaus Röder aus der Wählergemeinschaft L(i)ebenswertes Dorf (LWD) sind Ausschüsse, in denen die beiden aktiv mitwirken, neu zu ordnen, was dem Gemeinderat aktuell noch nicht gelungen ist.