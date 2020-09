vor 24 Min.

Größere Tagesstätte?

Die Lebenshilfe will ihre Einrichtung vergrößern. So reagieren die Stadträte

In der Graf-von-Stauffenberg-Straße, unweit der Landsberger Feuerwehr, betreibt die Lebenshilfe eine Heilpädagogische Tagesstätte. Aufgrund der hohen Nachfrage und gestiegener Anforderungen soll das Gebäude jetzt einen Anbau erhalten und das Dachgeschoss ausgebaut werden. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats hat den Plänen der Lebenshilfe zugestimmt.

Um den benötigten zusätzlichen Raum zu erhalten, soll das Gebäude nach Norden und nach Osten erweitert werden, heißt es in der von der Verwaltung erstellten Sitzungsvorlage. Die Erweiterung nach Norden bleibe innerhalb des Baufensters, mit der Erweiterung nach Osten werde das Baufenster jedoch um etwa 2,10 Meter überschritten. Das Dachgeschoss wird laut Stadtverwaltung als Staffelgeschoss umgebaut und damit automatisch zum Vollgeschoss. Das geplante Staffelgeschoss mit Flachdach bleibe mit seiner Gesamthöhe niedriger als das laut Bebauungsplan zulässige Satteldach mit 30 Grad Dachneigung.

Der Einschätzung der Stadtverwaltung, dass die vorgesehenen Erweiterungen maßvoll seien sowie der am Ort etablierten Einrichtung dienten und auch den beantragten Befreiungen zugestimmt werden könne, schlossen sich die Ausschussmitglieder einstimmig an.

Laut Internetseite der Lebenshilfe werden in der Heilpädagogische Tagesstätte in der Graf-von-Stauffenberg-Straße derzeit acht Gruppen (zwei Jugendlichengruppen befinden sich in der Außenstelle am Bahnhofsplatz) mit bis zu neun Kindern speziell gefördert. So begleiten die Mitarbeiter die Kinder bei den Hausaufgaben und bieten danach Möglichkeiten einer aktiven Freizeitgestaltung an. (wu)

Themen folgen